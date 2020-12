Cercle de Bla : Une centrale photovoltaïque de 93 mégaWatt pour Touna - abamako.com

Cercle de Bla : Une centrale photovoltaïque de 93 mégaWatt pour Touna Publié le mardi 1 decembre 2020 | Arc en ciel

La capacité énergétique de notre pays va bientôt se renforcer avec la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 93 MégaWatt-crêtes à Touna, dans le Cercle de Bla.



69,8 milliards F CFA, c’est le montant qui servira à la construction d’une centrale solaire photovoltaïque de 93 MégaWatt-crêtes à Touna, dans le cercle de Bla (Ségou). L’annonce a été faite au cours du Conseil du 25 novembre 2020. Le Conseil a adopté un projet de décret portant approbation de la convention de concession pour la construction et l’exploitation de ladite Centrale. La convention est conclue, entre le gouvernement de la République du Mali et la société Phanes energy Mali-SA, pour un montant de d’environ 69,8 milliards de F CFA hors taxes et hors droits de douanes. La durée de construction de la centrale est de 18 mois pour une durée d’exploitation de 25 ans. La Convention est assortie d’un contrat d’achat d’énergie entre la société Energie du Mali « EDM-SA » et la société phanes energy Mali-SA.



« La mise en œuvre de cette convention permettra entre autres : d’augmenter l’offre énergétique à travers une source d’énergie propre et à moindre coût ; de renforcer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, d’optimiser le coût de production et d’améliorer la qualité du service public de l’électricité ».



Le Mali comme beaucoup de pays ouest africains, est dotée d’un potentiel de production d’électricité solaire colossal, qui devrait permettre à la région de satisfaire ses besoins énergétiques de façon durable. Notre pays malgré son potentiel d’électricité solaire n’arrive pas à l’exploiter convenablement. Le photovoltaïque ne représente pas assez dans notre consommation en électricité.



Le Mali enregistre ainsi sa deuxième centrale photovoltaïque à moins d’une année. On se rappelle qu’en février dernier, le groupe Amea Power, a remporté le contrat pour la construction et l’exploitation (pendant 25 ans) d’une centrale solaire photovoltaïque d’une capacité de 50 MW dans la région de Koulikoro.



Ce faisant, les autorités maliennes espèrent améliorer le taux d’accès à l’électricité avec la mise en œuvre des deux centrales. Pour l’heure, 57 % de l’électricité produite au Mali repose sur de l’énergie verte, notamment l’hydraulique et le solaire.



Une centrale solaire photovoltaïque est un dispositif technique de production d’électricité par des modules solaires photovoltaïques (PV) reliés entre eux (série et parallèle) et utilise des onduleurs pour être raccordée au réseau.



Amadou Sidibé