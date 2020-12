Message du secrétaire Général de l’ONU à l’occasion de la Journée mondiale du sida - abamako.com

Message du secrétaire Général de l'ONU à l'occasion de la Journée mondiale du sida Publié le mardi 1 decembre 2020

Antonio Guterres

Le 1er décembre 2020: Alors que l’attention du monde entier est portée sur la crise liée à la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19), la Journée mondiale du sida est l’occasion de rappeler qu’il ne faut pas perdre de vue une autre pandémie mondiale, toujours présente près de 40 ans après son apparition.



Malgré les grands progrès réalisés, la crise liée au sida reste d’actualité. Encore 1,7 million de personnes sont infectées par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) chaque année, et quelque 690 000 en meurent. Et les inégalités font que celles et ceux qui sont les moins capables de défendre leurs droits demeurent les plus touchés.



La COVID-19 est venue nous rappeler brutalement que les inégalités en matière de santé touchent chacun et chacune d’entre nous. Le péril de l’un est le péril de tous.



Les enseignements tirés de la lutte contre le VIH peuvent être très utiles dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Nous savons que, pour mettre fin au sida et vaincre la COVID-19, nous devons éliminer la stigmatisation et la discrimination, placer l’être humain au cœur de notre action et prendre des mesures axées sur les droits humains et tenant compte des questions de genre.



L’accès aux soins de santé ne devrait pas dépendre du niveau de richesses des uns ou des autres. Nous avons besoin d’un vaccin contre la COVID-19 et de traitements et de soins pour lutter contre le VIH qui soient abordables et accessibles à tous et toutes, partout.



La santé est un droit humain. Pour parvenir à une couverture sanitaire universelle, il faut que la santé soit une priorité d’investissement de premier plan. En cette Journée mondiale du sida, prenons conscience que, pour vaincre la COVID-19 et mettre fin au sida, nous devons être solidaires les uns des autres et partager les responsabilités.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA