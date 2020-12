Gestion de la transition dans la transparence: Le Premier ministre Moctar Ouane instruit aux ministres de déclarer leurs biens d’ici samedi prochain au plus tard - abamako.com

Publié le mardi 1 decembre 2020 | L'Indépendant

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Bamako, le 6 Octobre 2020. Le nouveau gouvernement de la transition a tenu son premier conseil de cabinet à la primature Tweet

Près de deux mois après la mise en place du gouvernement, le Premier ministre a instruit hier à ses ministres de déclarer leurs biens, au plus tard le 5 décembre, devant la Cour suprême comme le stipulent la Constitution de 1992 toujours en vigueur et la Charte de la Transition. Cette invite de Moctar Ouane laisse croire que le président Bah N’Daw, le vice-président Assimi Goïta et lui-même ont sacrifié à cette exigence comme l’y pressent certaines associations notamment l’AMLCDF.



Source : l’Indépendant