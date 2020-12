AMA-CESTI : Pour un journalisme sain, professionnel - abamako.com

AMA-CESTI : Pour un journalisme sain, professionnel Publié le mardi 1 decembre 2020 | Mali Tribune

L’Association dénommée « Amicale des Anciens Étudiants et Stagiaires maliens du Cesti », a procédé au renouvellement de son bureau le samedi 28 novembre 2020 au Crès de Badalabougou à Bamako. Président sortant, Alassane Souleymane a été reconduit pour un nouveau mandat de 3 ans. Bénéficiant de la confiance renouvelée des membres de l’Association, le président réélu entend davantage redynamiser l’Association avec des idées nouvelles dont l’institution d’une bourse dénommée ‘’Bourse Diomansi Bomboté.

En reconduisant Alassane Souleymane, l’Ama-Cesti opte pour la continuité. Preuve d’un sentiment de satisfaction de la part des membres de l’association envers le président sortant pour la mission bien accomplie durant son premier mandat.



De nouveau à la tête d’une équipe de douze membres dont une vice-présidente, celui qui est de la promotion 2001 (29e promotion) présidera ainsi pour les trois prochaines années aux destinées de l’Association des journalistes diplômés de la première école de journalisme de l’Afrique de l’Ouest et affiliée à l’Université Cheick Anta Diop de Dakar au Sénégal.



Investi de la lourde responsabilité de maintenir le cap, le nouveau président réélu entend faire plus pour davantage justifier la marque de confiance dont il a bénéficié. C’est ainsi qu’il compte redynamiser l’association en y apporter des idées nouvelles dont l’institution d’une bourse d’étude dénommée « Bourse Diomansi Bomboté ». Ce qui sera, de l’avis du président, le point de départ de l’immortalisation des hommes et femmes qui ont tracé les sillons qu’ils suivent. Ancien journaliste au quotidien national, L’Essor, à la Radio-Mali ainsi qu’au magazine Jeune Afrique, Diomansi Bomboté est l’une des figures emblématiques de la presse malienne voire africaine. “Le presque octogénaire a longtemps enseigné de nombreuses générations de cette école notamment les premières comme celles de Soumeylou Boubèye Maïga, Baba Djourthé ou autres Saouti Haïdara. Aussi, le doyen Bomboté a impulsé la dynamique d’aller à la création de cette amicale non sans oublier son énorme contribution à l’avènement de l’Ecole supérieure de journalisme et de communication de Bamako”, a rappelé Alassane Souleymane pour démonter à quel point le choix de l’ex-responsable du Projet de développement de la presse communautaire rurale en Afrique au sein l’Unesco, également ancien conseiller à la communication de la Primature du Mali (sous Abdoulaye Idrissa Maïga) n’est pas fortuit.



Ainsi, cette bourse d’étude consistera à donner une nouvelle orientation au paiement régulière des cotisations qu’effectuent les membres de l’Ama-Cesti en arrivant à sponsoriser un ou deux étudiants en journalisme au Mali ou dans la sous-région, à travers une bourse ou une demi bourse en vue d’aider les lauréats à faire face à leurs frais scolaires.



Pour tenter l’expérience, le président Alassane estime que l’Ecole supérieure de journalisme et de communication du Mali pourrait être un excellent terrain d’essai. “Il est du devoir statutaire du Bureau exécutif de nouer des partenariats féconds qui puissent permettre de concrétiser une telle initiative”, s’est-il appesanti.



Aussi, le nouveau bureau entend, parmi les initiatives proposées, instaurer un évènement annuel dénommé la « rentrée de l’Ama-Cesti » et projette également d’affilier l’association à la Maison de la presse du Mali.



En évoquant les raisons de la création de l’Ama-Cesti portée sur les fonts baptismaux en avril 2017, Alassane Souleymane dira qu’en plus de vouloir se soutenir les uns et les autres, l’objectif vise surtout à soutenir les étudiants, à contribuer à la qualité de la presse malienne et au respect des codes éthiques et déontologiques. Convaincu qu’avec des hommes et des femmes aguerris, au sein de l’association, forts d’une expérience et d’un savoir-faire avérés, reconnus ici et ailleurs, le président ajoute que c’est le moment de mettre toute cette richesse à contribution pour à entretenir au Mali un journalisme sain, professionnel, alerte, dynamique, porté vers le progrès humain et sociétal.



Alassane CISSOUMA







NOUVEAU BUREAU DE L ‘AMA-CESTI ELU LORS DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 28 NOVEMBRE 2020 AU CRES DE BADALABOUGOU



Président : Alassane SOULEYMANE



Vice-présidente : GUINDOU Idelette Mirabelle BISSUU



Secrétaire Administratif : Amadou SANKARE



Secrétaire Administratif Adjoint : Sekouba KONARE



Trésorière : Aminata LAH



Trésorier Adjoint : Ahmadou TOURE



Secrétaire à l’organisation : Moussa CAMARA



Secrétaire à l’organisation Adjoint: Idrissa FANE



Secrétaire à la communication et aux relations extérieures : Youssouf TOURÉ



Secrétaire adjoint à la communication et aux relations extérieures : Fidèle GUINDOU



Secrétaire à la formation et prospective : Ismaël MAIGA



Commissaire aux comptes : Diarran KONE