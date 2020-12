AfroBasket masculin 2021 : Les aigles ratent le premier acte - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport AfroBasket masculin 2021 : Les aigles ratent le premier acte Publié le mardi 1 decembre 2020 | L’Essor

Tweet

Une victoire, deux défaites. Voilà le bilan du Mali au Rwanda lors de la phase aller des éliminatoires de l’Afrobasket 2021. La compétition avait pourtant bien commencé pour la sélection nationale, avec la victoire 70-64 contre l’hôte du tournoi, le Rwanda. Mais 48h après cette belle entrée en matière, le pivot Benké Diarouma et ses coéquipiers se sont faits piéger par la modeste sélection du Soudan du Sud (64-77), avant de se faire corriger par le Nigeria (68-91).



Ainsi, pour cette phase aller des qualifications, le Mali n’a pu engranger que 4 points sur 6 possibles, ce qui complique un peu la tâche de la sélection nationale pour la suite des événements. Ce sont les Nigérians qui ont dominé les débats au Rwanda, avec trois succès en autant de matches, soit 6 points sur 6 possibles. Les Sud-Soudanais ont créé la sensation de cette phase aller, en terminant sur la deuxième marche du podium, devant le Mali.



À l’inverse, l’hôte de la compétition, le Rwanda est complètement passé à côté du sujet, concédant trois défaites en autant de matches. En attendant la dernière fenêtre des qualifications qui aura lieu à Bamako en février 2021, les Aigles doivent revoir leur copie. «Dans quelques mois, ce sera la manche retour. Les rencontres se disputeront à domicile ce qui est un gros avantage pour nous. Pour cette phase retour, nous allons tout mettre en œuvre pour décrocher la qualification, Inch Allah», a réagi Benké Diarouma, le pivot des Aigles. Le jeune Siriman Kanouté, qui faisait son baptême du feu avec l’équipe



A affiche également son optimisme. «Nous avons une équipe forte et compétitive. Je pense que nous avons énormément de qualités et les ressources humaines suffisantes pour nous qualifier. Je pense que l’équipe va se racheter à Bamako, surtout que des renforts sont attendus avant février», a déclaré le meneur des Aigles.



Quant au capitaine Ibrahim Djambo, il ne doute pas une seconde que la sélection nationale sera prête pour la manche retour. «Nous serons prêts pour défier le Nigeria, le Rwanda et le Soudan du Sud à domicile. La fédération s’active pour que nous abordions le tournoi dans les meilleures conditions possibles et nous allons tout faire pour décrocher le ticket de l’Afrobasket», promet l’international malien.



Dans le groupe A, la Tunisie (6 points) mène la course devant la RD Congo (5 points), la Centrafrique (4 points) et Madagascar (3 points), alors que le Sénégal occupe la tête du peloton du groupe B, avec 6 points devant l’Angola (5 points), le Kenya (4 points) et le Mozambique (3 points). Dans le groupe C, la Côte d’Ivoire mène la danse avec 6 points et compte une unité de plus que son dauphin, le Cameroun (5 points), alors que la Guinée-Équatoriale (4 points) et la Guinée (3 points) occupent, respectivement les 3è et 4è places du classement. Quant au groupe E, il est dominé par l’Égypte (6 points), devant l’Ouganda (5 points), le Cap-Vert (4 points) et le Maroc (3 points).



Au total, 20 équipes participent à la deuxième phase des qualifications pour l’Afrobasket 2021. Les équipes ont été réparties en cinq groupes de quatre. Dans chaque groupe, les équipes disputent deux tournois qui se déroulent en trois fenêtres internationales. À l’issue de ces confrontations, les trois meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront automatiquement pour l’Afrobasket 2021 qui aura lieu au Rwanda. En tant qu’hôte du tournoi, la sélection rwandaise est qualifiée d’office. Mais si le Rwanda se classe 4è de notre groupe, toutes les quatre sélections de la poule, seront qualifiées pour la grande messe du basket continental. Le Mali, le Nigeria et le Soudan du Sud sont donc maîtres de leur propre destin et n’auront aucune excuse, s’ils ne profitent pas de la particularité de notre poule de qualification. Pour mémoire, le Mali occupe actuellement le 9è rang africain et la 74è place mondiale au classement de Fiba-Monde.



Seïbou S. KAMISSOKO



Les résultats DU MALI



Mali-Rwanda : 70-64

Soudan du Sud-Mali : 77-64

Nigeria-Mali : 91-68