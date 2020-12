Forum national des athlètes : Une première réussie pour le CNOS: La rencontre a mobilisé 200 athlètes, toutes disciplines confondues - abamako.com

Publié le mardi 1 decembre 2020 | L'Essor

Le Comité national olympique et sportif (CNOS) a organisé, samedi dernier au Centre international des conférences de Bamako (CICB), la première édition du Forum national des athlètes. La cérémonie d’ouverture était présidée par la première vice-présidente du CNOS, Sangaré Aminata Keïta, en présence de la présidente de la commission des athlètes du CNOS, Tounkara Kady Kanouté et de plusieurs présidents de fédérations sportives nationales. L’organisation de ce forum entre dans le cadre du programme du Comité international olympique (CIO) dédié aux athlètes.



Il se veut inclusif et offre un réel cadre de partage de la communauté des athlètes du Mali, toutes générations et disciplines confondues. Le forum permettra également de remonter dans le temps pour retracer l’historique du sport de notre pays et mettra en lumière le parcours élogieux des athlètes ayant marqué la vie sportive de la nation. Un objectif de cette grande rencontre est la consolidation synergique entre le Comité national olympique (CNO) et la solidarité Olympique du CIO.



Dans son discours d’ouverture, la première vice-présidente du CNOS a remercié les athlètes d’avoir répondu massivement à l’appel du CNOS, avant de rendre hommage à la Commission des athlètes du CNOS. «Le rendez-vous historique de la première édition du Forum national des athlètes se veut la plateforme de rassemblement de la communauté des athlètes (anciens et nouveaux) de notre pays.



Il a pu être réalisé grâce à la collaboration du CNO avec la solidarité Olympique du CIO dans le cadre du programme dédié aux athlètes. Il a également été possible grâce au travail remarquable effectué au sein de notre commission des athlètes qui est dirigée par Tounkara Kady Kanouté qui ne ménage aucun effort pour faire de notre commission des athlètes l’une des plus dynamiques du continent», a salué Sangaré Aminata Keïta.



Et de continuer : «Le forum offre l’inestimable opportunité de vous retrouver, de rappeler vos histoires inspirantes d’athlètes en compétition ou en voyage olympique. Vous saurez déguster ces histoires, tirer les enseignements des expériences vécues et proposer des analyses pour le maintien de votre équilibre et pour la conduite de votre avenir. Vous saurez, enfin, vous approprier les valeurs cardinales de l’olympisme comme le respect, l’excellence et l’amitié. Vous ferez cela avec le concours de facilitateurs avertis. Vous le ferez avec passions et engagement».



Quant à la présidente de la commission des athlètes, elle a adressé ses remerciements au président du CNOS pour son accompagnement et son soutien sans faille. «Ce forum sera une occasion de nous rassembler, nous les communautés du sport malien, nous aurons des histoires et des expériences inspirantes. Nous allons ensemble nous éduquer, nous autonomiser et nous découvrir ensemble les valeurs qui nous unissent. Cette journée, c’est la nôtre, je vous exhorte à en profiter au maximum.



Nous remercions le président Habib Sissoko qui nous soutient nuit et jour», a dit Tounkara Kady Kanouté. Yaya Dembélé, un combattant de taekwondo ceinture noire, 5è dan, a exprimé sa joie de participer au forum, une rencontre qui, ajoutera-t-il, «permet aux athlètes de se rencontrer et de tisser des liens d’amitié d’une part et d’autre part, renforcer nos connaissances».



Au total, 200 athlètes évoluant dans notre pays et à l’extérieur ont participé à ce premier Forum national des athlètes qui a duré une journée. Plusieurs sujets ont été abordés au cours de la rencontre. Entre autres on peut citer, le soutien aux athlètes, la santé, le bien-être, la transition de carrière, la lutte contre le dopage en milieu sportif.



Djènèba BAGAYOKO