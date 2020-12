Escrime : Les athlètes se testent à Sikasso - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Escrime : Les athlètes se testent à Sikasso Publié le mardi 1 decembre 2020 | L’Essor

© aBamako.com par A.S

Championnats d`Afrique d`Escrime Juniors et Cadets.

Bamako, le 4 mars 2016 au palais des sports. Le ministre des sports a donné le coup d`envoi des Championnats d`Afrique d`Escrime Juniors et Cadets. Tweet

Le monde de l’escrime avait rendez-vous le week-end à Sikasso pour l’édition 2020 de la Coupe du Mali couplée avec le championnat national. Au total, 70 athlètes se sont retrouvés au centre Jean Bosco et presque tous les grands noms de l’escrime nationale étaient présents pour la conquête des deux trophées majeurs de la saison, à savoir le titre de champion et le trophée de Dame coupe.



Et le moins que l’on puisse dire est que les escrimeuses et les escrimeurs ne se sont pas faits de cadeaux. Certes, la majorité des favoris ont tenu leur rang, mais les deux compétitions ont également été marquées par quelques surprises.



Au rayon des révélations on peut citer, entre autres, Harouna Coulibaly de l’Escrime club du Palais des sports qui a remporté la médaille d’or en finale de la Coupe du Mali, Soungoura Diarra de la Ligue d’escrime de Sikasso, Assitan Abdoulaye Drabo de Mifa escrime club, Seydou Coulibaly et son coéquipier Soungalo Coulibaly de la Ligue de Koutiala, Sékou Sissoko, vainqueur chez les juniors (fleuret).



Parmi les favoris qui ont été sacrés dans la Capitale du Kénédougou, figurent les internationaux Gaoussou Coulibaly (épée Messieurs) et Mahamadou Samaké (épée Messieurs, Coupe du Mali), Diakassa Coulibaly, Aïchata Dembélé (sabre Dames). Le tournoi s’est déroulé, en présence de plusieurs personnalités, dont le vice-président de la Fédération malienne d’escrime, Moussa Samaké dit Balla.



C’est la cinquième compétition organisée par la Fédération malienne d’escrime (FME) qui met les bouchées double depuis la reprise des activités pour permettre aux athlètes de bien préparer les Championnats d’Afrique prévus dans quelques semaines en Égypte et qui sont qualificatifs des Jeux olympiques de Tokyo 2021.



Selon le président de l’instance dirigeante de l’escrime nationale, Abdoul Wahabou Zoromé, le Mali est bien placé pour décrocher, au moins un ticket des J. O. au pays des Pharaons. «Ces championnats sont ouverts et le Mali fait actuellement partie des pays émergents. La sélection nationale regorge de jeunes talents capables de marquer le coup en Égypte», estime le président de la FME, avant d’assurer que le bureau fédéral «met tout en œuvre pour que nos escrimeurs abordent les prochains championnats d’Afrique dans les meilleures conditions possibles».



«Pour ce faire, ajoute Abdoul Wahabou Zoromé, nous comptons beaucoup sur l’accompagnement du ministère de la Jeunesse et des Sports, du Comité national olympique et sportif et de toutes les bonnes volontés du pays».



Souleymane B. TOUNKARA