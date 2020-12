Fraude bancaire: Alou Diallo éclaboussé dans l’affaire lescaudron en suisse - abamako.com

Fraude bancaire: Alou Diallo éclaboussé dans l'affaire lescaudron en suisse
Publié le mardi 1 decembre 2020 | Azalaï Express

Affaire patrice lescaudron, c'est le nom donné au scandale qui a secoué toute la place bancaire en suisse en 2018. Après le suicide du principal accusé dans cette affaire, le ministère public de Genève a décidé de maintenir dans les liens de l'accusation un financier français et Oliver couriol , un homme d'affaire français proche de Alou Boubacar Diallo, président d'honneur du parti ADP Maliba et actuel patron de Petroma Inc.