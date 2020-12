ATTbougou 1008 : une agence BDM sa braquée - abamako.com

News Société Article Société ATTbougou 1008 : une agence BDM sa braquée Publié le mercredi 2 decembre 2020 | Le Pays

Hier, mardi 1er décembre, l’agence BDM située dans une station-service à ATTbougou 1008 logements en Commune VI du district de Bamako a été attaquée hier, aux environs de 11 h à 12 h, par quatre individus armés de pistolets. Le bilan fait état d’un blessé hors de la banque et d’un montant important emporté.



Selon les informations recueillies auprès de l’opératrice de l’agence en question, c’est à travers les baies vitrées de la banque qu’elle a aperçu lesdits hommes cagoulés et tous armés se diriger vers la structure bancaire. Aussitôt ayant deviné leur intention et prise de panique, elle est allée se réfugier dans les toilettes où elle fut rejointe et conduite vers sa caisse par les bandits à coups de pieds avant de faire main basse sur le contenu de la caisse.



Ces derniers qui en voulaient au coffre contenant les montants du jour sont alors ressortis avec en plus du portable de la dame. Aucune idée de la somme exacte emportée mais des informations font état des montants du jour encaissés qui devaient être convoyés vers la réserve. Il ressort que les malfrats relativement jeunes lors de leur opération ont neutralisé l’agent en faction en plus de celui du gardiennage. Aussitôt l’opération terminée, ils ont disparu dans la foulée avec des tirs de sommation. Les balles ont atteint les vitres du guichet.



Boureima Guindo