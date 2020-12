Mali: Les Maliens n’ont pas un grand engouement pour l’accord d’Alger - abamako.com

Publié le mercredi 2 decembre 2020

© aBamako.com par A S

Cérémonie de signature de l`accord de paix par la CMA

La CMA a signé l`accord de paix et réconciliation le 20 Juin 2015 à Bamako Tweet

Du côté du peuple malien, toutes les régions confondus excepté Kidal ,ce n'est pas le grand engouement pour l'accord d'Alger. des maliens font preuve d'une indifférence quant au rythme de la mise en application des dispositions de l'accord. S'agissant du côté des ex rebelles touaregs de Kidal , le processus de mise en oeuvre de l'accord s'apparente à une vache laitière qu'il faut traire à volonté. Les primes et autres prérogatives liées à l'exercice de fonction de membre de telle ou telle structure de l'accord constitue la manne et la caille pour ces dirigeants des groupes ex rebelles touaregs. Pour ceux ci , plus la mise en oeuvre de l'accord traine, plus ils s'en mettront plein les poches.