Huit mythes sur le VIH/sida Publié le mercredi 2 decembre 2020 | BBC Afrique

La Journée mondiale de lutte contre le sida est célébrée le 1er décembre de chaque année, et le ruban rouge symbolise la prise de conscience.

L'infection à virus de l'immunodéficience humaine (VIH) est un problème majeur de santé publique mondiale, qui a fait plus de 35 millions de victimes à ce jour, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).



L'OMS a dénombré près d'un million de personnes mortes de causes liées au VIH dans le monde, en un an.



Environ 37 millions de personnes vivent avec le virus - dont 70 % en Afrique - et les infections nouvelles peuvent atteindre 1,8 million de cas par an.



Être infecté par le VIH est la seule manière d'attraper le sida.