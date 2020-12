Valéry Giscard d’Estaing s’est éteint à l’âge de 94 ans - abamako.com

News International Article International Valéry Giscard d’Estaing s’est éteint à l’âge de 94 ans Publié le mercredi 2 decembre 2020 | cnews.fr

© Autre presse par DR

Valéry Giscard d`Estaing

Valéry Giscard d’Estaing n’est plus. L’ancien président de la République (1974-1981) s’est éteint, a-t-on appris ce mercredi 2 décembre à Paris, à l’âge de 94 ans. Fin politicien et amoureux des langues, il restera comme celui qui est parvenu à moderniser la politique française.Valéry Giscard d’Estaing voulait regarder la France au fond des yeux. Et c’est un pays tout entier qui, à partir d’aujourd’hui, va lui rendre hommage.



Les Français garderont de lui l’image d’un homme droit, souvent qualifié «d’aristocrate», mais aussi celle d’un habile politicien.



Car, s’il n’a exercé qu’une seule fois la fonction présidentielle, VGE était resté très impliqué dans la vie politique française.

