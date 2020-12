Mort de l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing - abamako.com

Publié le mercredi 2 decembre 2020 | Leparisien.fr

Valéry Giscard d`Estaing

Entré à l’Elysée à 48 ans, avec l’image d’un président jeune et moderne, Valéry Giscard d’Estaing n’avait jamais renoncé à jouer un rôle de premier plan après sa défaite face à François Mitterrand. Il est décédé ce mercredi « des suites du Covid », selon sa famille.



L'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, âgé de 94 ans, est décédé mercredi soir « entouré de sa famille » et « des suites du Covid » dans sa propriété d'Authon (Loir-et-Cher), a annoncé son entourage. Hospitalisé à plusieurs reprises ces derniers mois pour des problèmes cardiaques, il fut le plus jeune président de la Ve République lors de son élection en 1974.



Et même ceux qui sont nés bien après la fin de son mandat en 1981 retiennent une image de Valéry Giscard d'Estaing : celle de son théâtral « Au revoir », prononcé face caméra dans son fauteuil de l'Elysée avant de se lever pour gagner la porte de son bureau, dans un interminable silence. La scène, un brin ridicule, est devenue une séquence culte de la télévision. « J'avais mal calculé la distance qui me séparait de la sortie », expliquera plus tard l'intéressé.



A la rude défaite infligée par le socialiste François Mitterrand, pour la première alternance au pouvoir sous la Ve République, s'ajouteront l'humiliation des sifflets de la petite foule à sa sortie et la brûlure de la « trahison » du gaulliste Jacques Chirac, cause principale à ses yeux de son échec. A 55 ans, Giscard voyait pour la première fois son destin contrarié.