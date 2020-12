L’occupation anarchique de la forêt classée de la Faya par des paysans et de tierces personnes - abamako.com

« La forêt doit être protégée, car elle a une importance capitale dans la vie de l’homme. À cet effet je lance un appel à toutes les personnes qui ont pu avoir des titres, des documents qui leur font penser qu’ils sont propriétaires de ces sites. Il est grand temps d’arrêter. Nous allons mettre tout en œuvre parce que le domaine de l’État appartient à l’État», a exprimé la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Bernadette Keita lors de sa visite le lundi dernier dans la région de Koulikoro, après avoir visité la forêt classée de Faya.



L’objectif de cette visite était de prendre contact avec le personnel des services régionaux et locaux relevant de son département et de s’enquérir en même temps de l’état de dégradation de la forêt classée de la Faya, d’ où le constat est désespérant. Dramane Baro a assuré que toutes les activités seront arrêtées avant de reconnaitre que ces agents subissent d’énormes pressions, des intimidations et des propositions de corruption. Pour faire face à ce fléau, «Nous avons lancé un cri du cœur à Mme la ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et Développement durable», a-t- Il ajouté.



Gao : Des jeunes outillés sur les techniques de planning familial et de la santé de reproduction



Le mardi dernier, au centre Diakosey de Gao, a débuté la formation de 39 jeunes dont l’objectif est de les apprendre les techniques de planning familial et la santé de la reproduction. Les jeunes étaient venus descommunes de Gao,Sonni Ali beret de Gounzoureye. Organisée par l’ONG greffa en partenariat avec l’aide de l’église norvégienne, la formation va durer trois jours et s’inscrit dans le cadre du programme Debbo Alafia



Bankass : l’éruption de feu au marché de Diallassagou fait plusieurs dégâts matériels



Un incendie s’est déclenché le lundi 30 novembre 2020 au marché de Diallassagou dans le cercle de Bankass. La cause du feu, un dépôt d’essence. Cet incendiea faitbeaucoup de dégâts matériels, entre autres la destruction des barbilles et de la viande, aucune perte en vie humaine n’a été enregistrée dans ladite zone



Lutte contre la corruption: l’application des principes de Bangalore sur la déontologie.



Environ 78% de la population adulte pensent que la justice malienne est corrompue, tel est le résultat d’une étude réalisée par la fondation Friedrich Ebert en 2017. Pour nettoyer ce cliché, un atelier de formation ouvert depuis lundi dans un hôtel de la place à l’ attention des auteurs de l’appareil judiciaire du Mali a eu lieu. Cette formation a été initiée par l’ Office des Nations unies contre la drogue et le crime ( ONUDC) et la MINUSMA en partenariat avec le ministre de la Justice. La cérémonie a étéprésidée par le représentant du ministre de la Justice Boubacar Touré, la représentante de la MINUSMA, Pauline Baranes et d’autres personnalités ont également participé par Visioconférence à cette cérémonie, dont le thème était “ l’ application au Mali des Principes de Bangalore sur la deontogie judiciaire” . Dans son intervention, le représentant du ministre de la Justice a rappelé que la lutte contre la corruption est un défi cher aux plus hautes autorités de la transition. Elle s’inscrit dans la ligne droite de la vision du chef de l‘état de la transition malienne.



Bafoulabé : les agents de la santé, de l’action sociale et de l’économie solidaire en grève de72h



Mardi dernier, le syndicat des agents de la santé, de l’action et de l’économie solidaire du district sanitaire de Bafoulabéa observé une grève de 72h pour réclamer la restauration de la prime de zone aux agents et le recouvrement total des primes prélevées sur leurs salaires depuis bientôt un an. Rappelons qu’ils avaient organisé un sit-in devant ledit CSREF, le 27 novembre dernier.



Les braquages se multiplient dans le cercle de Bourem



Les braquages à main armée se multiplient dans le cercle de Bourem. Selon les habitants, deux agressions ont été signalées dont un décès le mardi dernier, en deux semaines pour cause d’adultère et de conflits sur les sites d’orpaillage. Les autorités locales préoccupées par la situation ont affirmé que toutes les mesures seront prises.



Foot féminin : Agueïssa Diarrasigne à Laâyoune au Maroc



L’aigle dame Agueïssa Diarra signe son premier contrat professionnel à l’âge de 22 ans avec Laâyoune une équipe de la première division marocaine. Ainsi la cérémonie de signature s’est tenue le jeudi 26 novembre au siège du Club en présence de Khadija ILLA, membre de l’association municipale de football féminin de Laâyoune et présidente de la Ligue nationale de football féminin du Maroc. Aussitôt signé, elle a été présentée au reste des membres de l’équipe. Sollicité depuis sa brillante participation à la première édition du tournoi UFOA-A qui s’est déroulée du 26 février au 8 mars dernier à Sierra Leone, d’où elle marquée 7 buts en 5 matchs, Agueïssa Diarra s’est désormais engagée avec Laâyoune pour un contrat de 2 ans.



Mototaxi: Un nouveau moyen de transport à Sikasso



Les motos taxi sont devenues un phénomène très répandu au Mali notamment dans la région de Sikasso. Selon Adama Dembélé le chef d’équipe des conducteurs de moto taxi « les jours de fête, des baptêmes, et de mariages, nos motos sont très sollicitées par les femmes. Ce phénomène pèse beaucoup sur les conducteurs de transport commun notamment les « dorouni » et les taxis. Yacouba Diarra coordinateur du projet moto taxi en partenariat avec L’ANPE (agence nation pour l’emploi) souhaite avoir l’appui des autorités régionales afin de pouvoir contribuer à réduire le taux de chômages des jeunes. Le major Aliou Diallo invite ainsi les conducteurs de motos taxi à passer leur permis de conduire et aux promoteurs d’organiser une série de formation à l’intention des conducteurs afin de diminuer les cas d’accidents



Rassemblées par la Rédaction