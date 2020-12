La CMAS siègera au CNT - abamako.com

La CMAS siègera au CNT Publié le jeudi 3 decembre 2020 | Le Canard Déchaîné

Conférence de presse de la CMAS

Bamako, le 02 Juillet 2020, la Coordination des Mouvements et associations et sympathisants de Mahmoud Dicko (CMAS) a organisé une conférence de presse pour expliquer l`évolution de leur lutte. Tweet

A la surprise générale, la CMA du « très éclairé » et « non moins controversé » vient de jeter le masque, en annonçant qu’elle siégera au Conseil National de Transition (CNT) imam Mahmoud Dicko.



Alors que sept regroupements de mouvements et de partis politiques continuent de boycotter la mise en place du Conseil National pour la Transition (CNT), la CMAS, le mouvement de l’imam Mahmoud Dicko, lui, soutient, non seulement, la candidature du colonel Malick Diaw à la tête du CNT ; mais aussi, jette le masque, en affichant sa volonté de siéger au sein de cet organe législatif de la transition.

Pour Issa Kaou Djim, coordinateur général de la CMA, c’est logique. « L’armée est la colonne vertébrale, l’armée est apolitique, l’armée ne sera pas à la présidence et n’aura pas de députés à l’Assemblée nationale (ndlr : après les élections générales, qui achèveront la transition, lors du retour à l’ordre constitutionnel normal). Nous pensons que le candidat Malick Diaw saura fédérer toutes les tendances et équilibrer les propositions de loi », indique Issa Kaou, le sulfureux coordinateur de la CMAS.

Ex-autorité morale du M5-RFP, le mouvement à l’origine de la chute d’IBK, l’imam Mahmoud Dicko, lui, n’a ni infirmé, ni confirmé les propos de son « beau-fils ».

Réputé, pourtant, pour ses positions tranchées, il continue, à la surprise générale, de garder un silence assourdissant sur la mise en place du CNT.



O.B /Canarddechaine.com