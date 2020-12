Foyer de covid-19 à Koulouba : Bah N’Daw et Assimi Goïta épargnés - abamako.com

Foyer de covid-19 à Koulouba : Bah N'Daw et Assimi Goïta épargnés Publié le jeudi 3 decembre 2020 | Le Canard Déchaîné

Si, le président et le vice-président de la Transition ont été déclarés « négatifs », ce n’est pas le cas de leurs collaborateurs, dont les résultats et le nombre ne sont pas encore connus.



Prévu, jeudi 26 novembre, le conseil supérieur de défense sur le covid-19 a été reporté sine die. Et la présidence de la République, qui devrait abriter cette rencontre, a été évacuée pour désinfection.

Une seule question, désormais, sur toutes les lèvres : qui est contaminé ? Qui ne l’est pas ?

Membre du Comité scientifique pour la réponse nationale au covid-19 et directeur du centre d’infectiologie Charles Mérieux, à Bamako, Pr Bourema Kouriba rassure.

« Ils ne sont pas concernés. Mais comme autour il y a des gens très proches, qui ont été atteints, par mesure de précaution, ils ont fait des prélèvements massifs au niveau de toute la présidence », a-t-il confié à nos confrères de RFI.

Selon Pr Kouriba, ces prélèvements sont en train d’être analysés, ajoute-t-il. Avant de rassurer les Maliens sur l’état de santé de Bah N’Daw et du colonel Assimi Goïta, respectivement, président et vice-président de la transition.

« Il n’y a aucun doute là-dessus, ils ne sont pas atteints ».



Oumar Babi /Canarddechaine.com