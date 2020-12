Conclave des ex-rebelles à Aguel-Hoc : La CMA et la plateforme du 14 juin signent un accord pour coordonner leurs actions - abamako.com

Conclave des ex-rebelles à Aguel-Hoc : La CMA et la plateforme du 14 juin signent un accord pour coordonner leurs actions Publié le jeudi 3 decembre 2020

© aBamako.com par A.S

Rencontre IBK-CMA-Plateforme

Bamako, le 27 février 2016 le président Ibrahim Boubacar Keita a rencontré les groupes armés a Koulouba Tweet

La Coordination des Mouvement de l’Azawad (CMA) et la plateforme du 14 Juin 2014 sont déterminées à gagner le pari de sécuriser le nord. C’est tout le sens d’un accord signé entre les deux entités au terme d’assises organisées cette semaine dans la localité d’Aguel Hoc. Voici la déclaration adoptée par les parties.



Déclaration d’adjelhoc.



« La plateforme des mouvement du 14 juin 2014 d’Alger et la coordination des mouvements de l’Azawad (cma),



– préoccupées par la situation sécuritaire dans le pays en général et l’Azawad/nord du Mali en particulier,



– réaffirmant leur attachement au processus d’Anetit;



– œuvrant pour une mise en œuvre diligente et intégrale de I ‘Accord pour la Paix issu du processus d’Alger;



– conscientes de la nécessité d’une meilleure coordination politique et sécuritaire pour minimiser toute force de mépris préjudiciable à la paix sociale:



– Décident de mettre en commun leurs efforts pour la sécurisation des populations et de leurs biens dans les régions en attendant l’opérationnalisation de l’armée reconstituée.



Les deux parties s’engagent a au plan politique:



– Avoir une positon commune dans la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d’Alger ;



– se soutenir dans l’intérêt commun de leurs populations ;



– œuvrer pour l’application des mécanismes consensuels de gestion politique adoptés par les autorités traditionnelles ;



Source : Soir de Bamako