Malitel : Du manque de considération à l'arnaque, le DG marocain s'en fou des Maliens Publié le mercredi 2 decembre 2020 | Le Confident

© aBamako.com par A S

Lancement du réseau 4G de Malitel

Bamako, le 28 novembre 2018 Le Ministre Touré a présidé la cérémonie de lancement réseau 4G de Malitel Tweet

Le géant de la téléphonie mobile malien ne brille plus que de par ses cendres. Oui, l’opérateur de téléphonie Malitel, puisque c’est de lui qu’il s’agit, n’est désormais qu’une coquille vide. Pour s’en sortir du gouffre, son directeur Marocain en complicité avec des cadres sanguinaires maliens, ont mis en place des stratégies d’arnaques. Comme si cela ne suffisait pas, les consommateurs sont traités comme des moins que rien.



Malitel arnaque ses clients





Malitel est le tout premier opérateur à s’être installé au Mali, même s’il est devenu le tout dernier au fil des années. À cet effet, il compte plusieurs millions d’abonnés. Du coup, pour soutirer l’argent de ses derniers sans effort, la stratégie trouvée est toute simple. Écoutez bien, par jour, le service client est sollicité par des millions de clients. Ayant compris cela, Malitel a déclaré que pour joindre le service client, qu’il fallait payer au moins 10F CFA. Justement, pour pouvoir échanger avec un agent des services clients de l’opérateur Malitel, il faut au moins appeler 5 fois. Pourtant, chaque appel est facturé à 10F CFA, ainsi, il faut un minimum de 50F CFA. Bon, estimons qu’au moins 1 million de client appelle par jour et que chacun d’eux est arnaqué à hauteur de 50F CFA. Cela fera la bagatelle de 50 millions de franc CFA par jours. Voyez-vous un peu la gravité de la situation et la facilité par laquelle, Malitel soutire l’argent de ses abonnés sans effort.

‘’Il y a de cela quelques jours, j’ai constaté que les sms qui me sont destinés via Malitel (69653235) ne me parvenait pas. J’ai donc tenté de joindre le service client pour situer le problème, mais hélas, je n’ai toujours pas eu de répondant. Pourtant, j’ai appelé au moins 7 fois et a été facturé autant’’, nous confie un client qui n’a pas hésité de donner son numéro.



‘’Après plusieurs tentatives qui ont été facturés, j’ai finis par avoir un conseiller client au bout du fil. Aussitôt que j’ai expliqué mon problème, il m’a fait savoir qu’il n’a rien compris et de me raccrocher le téléphone au nez. Ma colère et ma déception étaient tellement grandes, que j’ai pris la décision de ne plus acheter de crédit Malitel jusqu’à nouvelle ordre’’, témoignera un autre client à visage découvert sur Facebook.

Tout comme ses deux abonnés, nous avons reçu beaucoup d’autres témoignages allant dans le même sens. En plus de l’arnaque via le service client, les crédits téléphoniques et les forfaits internet aussi disparaissent de façon miraculeuse, a-t-on appris. En tout cas, en attendant de trouver des solutions idoines à ses difficultés, les abonnés accros à Malitel souffriront. Sauf que les plus avertis sont d’ores et déjà en train de s’éloigner à grand pas.

Affaire à suivre…

Drissa Kantao

Source: journal le Confident