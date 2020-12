Réconciliation au Mali: La CVJR organise la deuxième Audience Publique le samedi prochain - abamako.com

Ce samedi 5 Décembre 2020, se tiendra la deuxième audience publique de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR) au CICB. Cette deuxième audience publique portera sur des atteintes aux droits à la vie, tortures ou autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.



Pour bien expliqué les contours de l’organisation de cette audience publique, le Président de la CVJR, Ousmane Oumarou SIDIBE, a animé, le mercredi 02 Décembre 2020 à la Maison de la Presse, une conférence de presse. Selon le président de la CVJR, cet exercice vise à rendre aux victimes leur dignité et faciliter un début de guérison en reconnaissant publiquement ce qui leur est arrivé.



Les victimes ayant faits des dépositions sont au nombre de 19 mille, mais seulement ,12 victimes s’exprimeront le samedi prochain lors de la deuxième audience publique sur les violation des droits à la vie, tortures et autres traitement cruels inhumains ou dégradants qu’elles ont subis.



Les quelques personnes (victimes) qui s’exprimeront seront représentatifs de l’ensemble des victimes, c’est le caractère emblématique du cas de violation pour illustrer qui est très important et

plusieurs autres victimes se retrouveront à travers ces différents récits. Il faudrait retenir que l’accès à salle est subordonné à une carte d’invitation



Il faut préciser que les audiences publiques n’ont pas pour rôle de rendre justice mais plutôt à rendre aux victimes leur dignité.



La deuxième audience publique qui se tiendra le samedi prochain portera sur des cas allant des la périodes de 1960, 1991, 2012, mais surtout les cas les plus récents ceux d’Ogosagou.



Fsanogo/abamako.com