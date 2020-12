Message de Condoléances du Président Bah N’DAW suite au décès de l’ancien Président français Valéry Giscard d’Estaing. - abamako.com

"J’ai appris avec tristesse le décès survenu ce 2 décembre 2020, du président Valéry Giscard d’Estaing, au terme d’une vie bien remplie.

En cette douloureuse circonstance, j’adresse, en mon nom personnel et au nom du Peuple malien, mes condoléances émues au Président de la République française, SEM Emmanuel Macron, au Peuple français ainsi qu’à la famille du défunt.

L’Histoire retiendra de Valéry Giscard d’Estaing, l’image d’un réformateur qui aura significativement contribué à la modernisation des institutions et de la société françaises.

Seront également retenus ses efforts pour régler le contentieux colonial entre la France et l’Afrique."

Bamako le 3 décembre 2020

SEM Bah N’DAW

Président de la Transition,

Chef de l’Etat