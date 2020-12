Moctar Ouane, Premier ministre du Mali: « Le dialogue avec les terroristes est une volonté des maliens » - abamako.com

Moctar Ouane, Premier ministre du Mali: « Le dialogue avec les terroristes est une volonté des maliens » Publié le jeudi 3 decembre 2020 | France 24

© aBamako.com par AS

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Bamako, le 6 Octobre 2020. Le nouveau gouvernement de la transition a tenu son premier conseil de cabinet à la primature Tweet

Dans un entretien exclusif accordé au groupe médiatique France Monde, Moctar Ouane, Premier ministre de la transition du Mali, qui s’est confié depuis Bamako, est revenu sur les questions d’actualité dans son pays telle que la mise en place rapide d’un conseil national de transition ainsi que de la négociation entre Bamako et les groupes terroristes.





Lors d’un entretien accordé à France 24 et RFI, le Premier ministre malien Moctar Ouane a affirmé que le conseil national de la transition sera mis en place dans un futur proche, sans préciser si c’est une question de jours ou de semaines. Il affirme que la négociation pour la libération de l’humanitaire française Sophie Pétronin et du chef de l’opposition Soumaïla Cissé est le fruit d’efforts conjugués.

Il nie tout déphasage entre le Mali et la France sur la question du dialogue avec les groupes jihadistes. Il souligne que la volonté de dialogue a été exprimée par le dialogue national de 2019 et qu’il s’agit de ce fait pour le gouvernement d’être « en phase avec la volonté du peuple malien ». Face à l’option militaire, le gouvernement a préféré la voie du dialogue, insiste Moctar Ouane, qui nie que les frappes militaires française ces dernières semaines puissent entraver ce dialogue, ajoutant au contraire que les deux actions se complètent.



Il explique que des négociations avec des personnalités comme Iyad Ag Ghaly, le chef du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) ou Mamadou Koufa, le chef de la Katiba Macina, n’est pas exclu, soulignant que le but est un « dialogue avec tous les enfants du Mali ».



Le Premier ministre déclare qu’une enquête sera menée sur les exactions supposées de militaires fin octobre dans le village peul de Libbé.



Moctar Ouane évoque enfin la situation de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, actuellement « dans sa résidence à Bamako avec sa famille ». Il affirme qu’il n’est pas en résidence surveillée, ni poursuivi par la justice, tout en ne précisant pas s’il est autorisé à sortir de chez lui ou non. Le Premier ministre ajoute que son fils, Karim Keïta, est parti à l’étranger de son plein gré, et qu’aucune démarche n’a été effectuée pour obtenir son retour au pays auprès des autorités de Côte d’Ivoire, où il se trouve.

