News Politique Article Politique Rencontres RSSG du 2 décembre 2020 Publié le vendredi 4 decembre 2020 | MINUSMA

© Autre presse par DR

Visite de Son Excellence, Mme KALZEUBE NELDIKINGAR, Ambassadrice du Tchad au Niger et au Mali au Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh ANNADIF.

Le 2 décembre, au Quartier général de la MINUSMA à Bamako, Son Excellence, Mme Madjimta KALZEUBE NELDIKINGAR, Ambassadrice du Tchad au Niger et au Mali est venue rendre une visite de courtoisie au Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh ANNADIF. Au cours de cette prise de contact officielle, la nouvelle Ambassadrice du Tchad et le Chef de la MINUSMA ont entre autres évoqué le Mandat de la Mission onusienne et le rôle joué par les Casques bleus tchadiens dans sa mise en œuvre, dans le contexte socio-politique et sécuritaire qui prévaut au Mali et dans le Sahel.



Au cours de la même matinée, ces sujets étaient également au centre d’une réunion tenue par le Représentant spécial ANNADIF et l’Ambassadeur d’Espagne au Mali, Son Excellence José Hornero GÓMEZ.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA