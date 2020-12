Le mouvement ’FASO KA WELE exige des poursuites contre les commanditaires, auteurs, complices des tueries de Sikasso, Kayes, et des 10, 11 et 12 juillet 2020 à Bamako - abamako.com

Cérémonie de prière à la mémoire des victimes du M5-RFP

Le Mouvement l'appel citoyen pour la réussite de la transition '' FASO KA WELE" a organisé le jeudi 03 décembre 2020, une conférence de presse sur leur Manifeste de ACRT FASO KA Wele au siège de la CMAS. Au cours de cette conférence, ledit mouvement a exigé que les autorités engagent des poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs, complices des tueries de Sikasso, Kayes, et de Bamako les 10, 11 et 12 juillet 2020.



Ce nouveau mouvement se dit uni par un attachement à la bonne gouvernance, à la sécurité, à la paix, à la justice, à l'intégrité du territoire et à l'unité nationale. Ce mouvement est composé de forces politiques, sociales, associations, mouvements et personnalités réunis dans ''ACRT FASO WELE''. Ce mouvement prend en compte les aspirations profondes et légitimes des maliens et des maliennes tant de l'intérieur que de la diaspora qui ont décidé à travers le manifeste de faire un appel citoyen pour la réussite de la transition FASO KA WELE pour rassembler toutes les forces politiques et sociales.



L'appel citoyen pour la réussite de la transition "FASO KA WELE" se fixe les objectifs suivants : œuvrer activement à la réussite de la transition à travers un soutien politique et populaire, exiger les poursuites judiciaires contre les commanditaires, auteurs, complices des tueries de Sikasso, Kayes, et des 10, 11 et 12 juillet 2020 à Bamako et également des poursuites judiciaires contre les auteurs de détournements des deniers publics et la réalisation des audits des établissements publics.