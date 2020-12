insecurite au centre: une dizaine de personnes dont un imam et son fils enlevés dans la commune de Bamba - abamako.com

insecurite au centre: une dizaine de personnes dont un imam et son fils enlevés dans la commune de Bamba Publié le vendredi 4 decembre 2020 | Le Soir de Bamako

L’insécurité ne faiblit pas dans notre pays. Du mois de novembre à nos jours, le Mali a enregistré des dizaines de morts et plusieurs blessés. Mais plusieurs enlèvements ont été signalés suite à des attaques menées par des hommes armés non identifiés au Centre et au sud du pays.



Avant-hier, mercredi 02 décembre 2020, une dizaine de personnes dont un imam et son fils ont été enlevées par des groupes armés terroristes dans la commune de Bamba, cercle de Koro, région de Mopti.



Ces attaques font des victimes parmi lesquelles des femmes et des enfants. Au mois d’octobre, une attaque, sur la route entre Bandiagara et Bankass, avait fait douze (12) morts, des blessés et des disparus parmi les forains, dont deux femmes et un enfant. Le camp de Sokoura a été attaqué et tout dernièrement le village Minimakanda a fait l’objet d’attaques terroristes. S’ ajoutent les tueries perpétrées contre les forains de Farabougou dans le cercle de Niono, sources de plusieurs victimes et de nombreux disparus.



Après tous ces crimes, les autorités condamnent et se rendent sur place pour constater les faits. Néanmoins, les attaques se multiplient toujours sans que circonstances de certaines d’entre elles ne soient connues.



Avant l’enlèvement de ces personnes dans la commune de Bamba, des sources ont signalé un regroupement de plus de 500 terroristes dans la zone particulièrement dans les environs du hameau de Bankouma.