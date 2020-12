Transition au Mali : Le PM Moctar Ouane a décliné les grands axes des 18 mois de son gouvernement - abamako.com

Transition au Mali : Le PM Moctar Ouane a décliné les grands axes des 18 mois de son gouvernement Publié le vendredi 4 decembre 2020

Le nouveau gouvernement tient son premier conseil de cabinet à la primature

Bamako, le 6 Octobre 2020. Le nouveau gouvernement de la transition a tenu son premier conseil de cabinet à la primature Photo: MOCTAR OUANE, PREMIER MINISTRE DE LA TRANSITION Tweet

A la faveur d’un déjeuner de presse organisé hier jeudi ce, à quelques heures de la publication de la liste des membres du Conseil National de la Transition (CNT), l’organe législatif de la transition en cours dans notre pays, le Premier Ministre Moctar Ouane, a dévoilé les grandes ligne de la politique que son gouvernement entend mener pendant leur gouvernance.



Dénommé Programme d’action du gouvernement (PAG), cette politique qui sera adoptée très prochainement par le Conseil national de transition (CNT), est construit autour de six (6) axes et de vingt-trois (23) objectifs fixés dans la Feuille de route instruite par la Charte de la transition. Le PAG a été élaboré et présenté en Conseil des ministres le 25 novembre 2020.



Selon le PM, Le PAG est un ensemble cohérent d’actions visant à atteindre dans une durée déterminée, des objectifs définis, avec des moyens identifiés dans le respect des équilibres macroéconomiques et financiers.



« Le document est construit autour des six (6) axes et des vingt-trois (23) objectifs fixés dans la Feuille de route.



Ces éléments ont été déclinés en 275 actions et 291 indicateurs. Les axes 1 et 2 consacrés respectivement au renforcement de la sécurité sur l’ensemble du territoire national et à la promotion de la bonne gouvernance représentent près des trois-quarts (¾) de l’ensemble de ces actions.



Ce qui démontre toute l’importance qu’accordent les autorités de transition à ces deux piliers qui sont les préalables à l’avènement d’un Mali pacifié, réconcilié et prospère.

Le PAG fera l’objet d’un suivi régulier dans le cadre de la mise en œuvre du plan de travail gouvernemental et d’une évaluation semestrielle prévue pendant la première quinzaine du mois qui suit le semestre écoulé. Cela permettra de faciliter la prise en charge des priorités du moment et de renforcer le mécanisme de suivi-évaluation du PAG. […]



Je voudrais, à présent, m’appesantir sur deux points qui font l’objet de préoccupation de la part de nos compatriotes. Il s’agit de la question du front social et de l’évolution inquiétante de la Covid-19 dans notre pays.



1. Sur la question du front social, nous avons initié des négociations avec les acteurs sociaux pour trouver un terrain d’entente sur la base de nos moyens et de la nature de notre mission. Durant ces deux dernières années, le Mali a connu des crises sociales assez graves avec des conséquences très sérieuses sur le climat social en général ainsi que sur la gouvernance globale des relations de travail et de production, relations caractérisées par la méfiance et parfois la défiance.



L’enjeu pour nous est d’éviter de bloquer la marche de tout le pays. Nous n’allons pas nous dérober face à nos responsabilités. Mon gouvernement ne pourra pas tout faire mais s’emploiera à faire tout ce qui est possible et soutenable pour un pays comme le nôtre, écartelé entre une crise sécuritaire, humanitaire et sanitaire.



J’en appelle donc au bon sens qui nous anime tous afin que nous puissions ensemble, forces sociales et forces politiques, trouver les compromis nécessaires afin d’éviter à notre pays une énième turbulence. C’est pourquoi, conformément à la Feuille de route de la transition, mon gouvernement travaille à l’organisation d’une conférence sociale qui se tiendra au premier trimestre 2021.



2. L’autre préoccupation majeure demeure la propagation de la Covid-19 dans notre pays. Le Gouvernement prend très au sérieux la menace. Et, face à cette évolution – vous le savez – le Président de la Transition a convoqué un Conseil supérieur de défense nationale pour réajuster la riposte. En accord avec le Comité scientifique sur la Covid-19, le Conseil a pris un certain nombre de mesures en vue de rompre la chaine de transmission. » a déclaré le PM Ouane à l’endroit des journalistes de la presse nationale et les correspondants de la presse internationale convié à ce déjeuner de presse.



André SEGBEDJI/abamako.com