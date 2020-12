Décryptage de trente ans de pratique démocratique au Mali: Floraison de 228 partis politiques, plus de 42000 organisations de la société civile, 720 000 associations religieuses - abamako.com

Voilà le résultat de la pratique démocratique au Mali pendant 30 ans:

A_ Présentation

1_ 228 partis politiques

2_ plus 42000 organisations de la société

3_ 720 000 associations religieuses

B_ La pratique institutionnelle

1_ Une constitution calquée sur la pratique démocratique de la 5em République Française faisant du président un monarque Républicain.

2_ Une Assemblée nationale de caisse d'enregistrement qui vote plus et contrôle moins et surtout budgetivore.

3_ les institutions sous l'influence du président monarque avec comme mode fonctionnement la manipulation institutionnelle.

4_ Une justice à géométrie variable et à la solde du régime et ses clients.

5_ Une cour constitutionnelle de 3em tour des élections présidentielles et législatives donc à travers son rôle de proclamation des résultats et du contentieux électoral.

6 _ les institutions budgetivores et s'octroyant une immunité à l'allure de l'impunité.

C_ l'Administration

1_ Une administration à la solde du pouvoir majoritaire et utilisée comme boîte à sous pour préparer les élections prochaines.

Ce faisant elle organise les élections en faveur du pouvoir en place puisque dotée de tous les moyens pour parvenir à cela.

2_ la promotion des agents publics se faisant sur la base de loyauté politique et non l'intégrité morale et la compétence, obligeant les cadres à la prostitution et à la transhumance politique .

3_ les structures administratives non innoventes , non adaptées et calquées sur le modèle colonial.

4_ l'administration lourde ,corrompue et loin de la population.

5_ l'intégrité physique et morale du travailleur non protégées.

6_ Une administration non anticipative donc absence de prospective.

D- la presse

1- le misérabilisme journaliste à la mode empêchant la presse d'évoluer.

2_ Une aide à la presse dérisoire et mal repartie.

3_ la non protection des hommes de médias

4_ La création des organes de presse créés par des hommes d'affaires et non les spécialistes comme le cas des cliniques et des pharmacies .

5_ la violation des textes régissant le domaine de la presse.

E_ Économie

1_ manque de politique économique durable

2_ manque de soutien de l'Etat aux opérateurs économiques.

3_ Endettement abusif de l'Etat et mauvaise gestion des dettes.

4_ Faible taux de couverture de crédit et taux d'emprut très élevé.

5_ manque de politique d'industrialisation et de d'infrastructure.

6_ mauvaise gestion des ressources naturelles de l'Etat surtout affecté par le clientélisme.

7_ l'injustice notoire dans les appels d'offre et appels publics.

8_ le poids des accords commerciaux et la présence des fonctionnaires d'Etat dans les affaires.

F_ les résultats en fonction de l'évolution.

1_ETat clientéliste sous AOK

2_ État criminalisé sous ATT

3- État failli sous IBk

4_ Effondrement de la République du Mali.

G_ les solutions

1_ Réconciliation à travers une conférence nationale inclusive

2_ la relecture de tous les accords nationaux et internationaux.

3_ la refondation qui est structurelle et non conjoncturelle.

4_ Avènement de la 4em République avec un contenu en phase des réalités maliennes.

5_ Adoption d'une politique économique

6_ Formation citoyenne .

7_ le retour à nos valeurs et surtout le respect de nos us et coutumes pour sortir de l'aliénation mentale soutenue par l'acculturation .

Un petit résumé pour caractériser notre démocratique et une proposition de solutions.

Aboubacar sidick Fomba président du parti ADEPM et porte parole des FPR-Mali.