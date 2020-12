Après avoir dérobé 9 millions fcfa à S.T, client d’une banque de Koutiala : Deux Nigérians appréhendés quelques heures seulement après leur forfait - abamako.com

News Faits Divers Article Faits Divers Après avoir dérobé 9 millions fcfa à S.T, client d’une banque de Koutiala : Deux Nigérians appréhendés quelques heures seulement après leur forfait Publié le samedi 5 decembre 2020 | Aujourd`hui

La promptitude des hommes du Commissaire principal de police Yamadou Goumané en charge du Commissariat de police de Koutiala a permis de d’appréhender les deux Nigérians, auteurs du célèbre cas de vol de la capitale de l’or blanc, notamment celui de 9 millions de nos francs dérobés au préjudice de l’entrepreneur S.T, client d’une banque de la ville.

Selon nos indiscrétions, le mardi 24 novembre 2020 aux environs de 11 heures, un paisible citoyen répondant aux initiales S.T, entrepreneur de son état, s’est présenté au Commissariat de police de Koutiala pour déclarer que des individus non identifiés venaient de briser la vitre de la portière arrière de son véhicule garé devant le domicile de sa sœur au quartier Koko de Koutiala, pour emporter la somme de neuf millions de francs Cfa qu’il venait juste de retirer à l’agence Bnda de Koutiala. Aussitôt, plusieurs équipes ont été dépêchées dans la ville pour traquer les auteurs du forfait. Quelques instants plus tard, une des équipes a vu deux individus suspects en moto, dernière le Stade omnisport Sidiki Ouattara au quartier Moussabougou.



Ayant aperçu l’équipe de la police, ils ont tenté de prendre la clé des champs. Malheureusement pour eux, grâce au concours de la population, ils ont très vite été rattrapés. Ainsi, une fouille rapide a permis de découvrir la somme de huit millions Fcfa qu’ils avaient pris le soin de dissimuler dans un sac à dos. Conduits au commissariat et interrogés sommairement, ces deux individus de nationalité nigériane sont passés aux aveux.



Des investigations plus poussées ont permis d’interpeller une dame en possession de la somme de 640 000 Fcfa qu’elle aurait, dit-elle, ramassé après le passage des deux voleurs. En somme, sur les 9 000 000 Fcfa volés au préjudice de S.T dans sa voiture, 8 640 000 Fcfa ont pu être récupérés.



Le Commissaire principal de police et ses hommes saluent une fois de plus la parfaite coopération de la population, sans laquelle ces voleurs n’auraient pu être arrêtés. Aussi, ils invitent celle-ci à signaler tous mouvements suspects dans leurs secteurs.



Boubacar PAÏTAO