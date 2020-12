1ère édition du forum national des athlètes du Mali : Créer un véritable cadre d’échange et de rencontre pour les athlètes maliens - abamako.com

1ère édition du forum national des athlètes du Mali : Créer un véritable cadre d'échange et de rencontre pour les athlètes maliens Publié le samedi 5 decembre 2020

Le Comité national olympique du Mali (Cnosm) en partenariat avec la Solidarité olympique du CIO a organisé le samedi 28 novembre dernier, au Centre international de conférence de Bamako (Cicb), la 1ère édition du Forum national des athlètes du Mali. Ce forum, premier du genre, a été un véritable cadre d’échange et de rencontre pour les athlètes maliens.

La cérémonie de lancement était présidée par Mme Kéita Aminata Sangaré, vice-présidente du Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm), en présence de Mme Tounkara Kadiatou Kanouté, présidente de la Commission athlètes du Cnosm, Dramane Sérémé, ancien athlète de haut niveau, qualifié des Jeux olympiques de Tokyo en 1964 et détenteur du plus vieux record du Mali, ainsi que les athlètes de toutes les disciplines confondues.



Initié par le Comité national olympique et sportif du Mali (Cnosm) en partenariat avec Solidarité olympique, cette première édition a réuni pendant une journée les dirigeants, athlètes et experts locaux et internationaux sur le sport. Ils ont échangé sur les thèmes comme “Sensibilisation antidopage” ; “Harcèlement et abus dans les sports”…



Dans son discours d’ouverture, la vice-présidente du Comité national olympique et sportif du Mali a souligné que ce forum national des athlètes du Mali se veut une plateforme de rassemblement de la communauté des athlètes (anciens et nouveaux) du Mali. “Ce travail de fond des structures sportives et des partenaires va au bénéfice d’une force vitale que l’on ne nomme pas, généralement, alors qu’elle demeure le cœur battant du mouvement olympique. Cette force vitale, c’est l’athlète. S’inscrivant dans l’esprit des recommandations du Comité international olympique (CIO), relatives à la prise en compte globale de l’athlète, le Cnosm a toujours salué et soutenu les initiatives pertinentes de sa commission des athlètes”, a-t-elle expliqué.



Elle a également ajouté que ce forum offre l’inestimable opportunité aux athlètes de se retrouver. “Vous saurez déguster ces histoires, tirer les enseignements des expériences vécues et proposer des analyses pour le maintien de votre équilibre et pour la conduite de votre avenir. Vous saurez, enfin, vous approprier les valeurs cardinales de l’olympisme comme le Respect, l’Excellence et l’Amitié. Vous ferez cela avec le concours de facilitateurs avertis. Vous le ferez avec passion et engagement”, a-t-elle laissé entendre.



Pour sa part, la présidente de la Commission des athlètes du Cnosm a remercié le président du Cnosm, Habib Sissoko, pour tous ses soutiens et l’accompagnement à l’endroit des athlètes maliens. “Ce premier forum organisé par et pour les athlètes maliens sera également une plateforme pour rassembler tous les athlètes du Mali. Au cours de cette rencontre, nous aurons des histoires et des expériences inspirantes. Nous allons ensemble nous éduquer et nous autonomiser, nous découvrirons aussi ensemble les valeurs qui nous réunissent à travers le sport et le voyage olympique”, a-t-elle précisé.



Mahamadou TRAORE