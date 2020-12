EUTM: Une formation décentralisée étendue - abamako.com

EUTM: Une formation décentralisée étendue Publié le dimanche 6 decembre 2020

© Autre presse par DR

Exercie final pour le 3e bataillon Sigui

Koulikoro, du 2 au 4 décembre a eu lieu l’exercice final pour le bataillon « Sigui » des Forces armées maliennes. Cet exercice était la dernière étape avant la fin de leurs 10 semaines de formation dispensée par la mission de l’Union européenne pour le Mali (EUTM le Mali) Tweet

D’ici la fin de cette année, début du cycle opérationnel, les forces armées maliennes (FAMa) devront former plusieurs nouvelles entreprises avec du personnel récemment recruté. En novembre, les instructeurs de l’EUTM Mali ont observé et encadré la formation de la première compagnie à Sévaré, comme base pour la préparation de la formation des autres compagnies.





L’objectif principal de la formation est de renforcer la capacité des FAMa à planifier et à mener des opérations militaires, et d’améliorer les compétences de ses compagnies en matière de formation, en mettant l’accent sur les chefs militaires.





Un cours de formation de six semaines est dispensé à une autre compagnie des FAMa. Simultanément, le cours d’instructeur de compagnie a été dispensé au profit des instructeurs militaires maliens. Le bloc entier de formation durera jusqu’à la fin du mois de janvier. Outre la formation militaire, les soldats récemment recrutés ont également reçu des conférences sur le droit international humanitaire, les droits de l’homme et la sensibilisation aux questions de genre.





Avec le déploiement de dizaines d’instructeurs, d’unités de protection des forces adéquates et de soutien des services, cette formation dans la zone reculée devient l’activité décentralisée la plus importante de l’histoire de l’EUTM Mali, avec plus de trois cents soldats formés entre novembre et janvier 2021.





Cela reflète la nouvelle approche du mandat, qui consiste à former nos partenaires plus près de leur zone d’opérations et à être plus flexible par rapport à leur besoin. Malgré la restauration en cours de la mission, les rotations du personnel et les mesures d’hygiène accrues liées à la lutte contre COVID-19, EUTM Mali met pleinement en œuvre son mandat comme prévu.