Évènements tragiques des 10, 11, 12 juillet 2020: Boubou Cissé se moque-t-il des victimes. Publié le dimanche 6 decembre 2020

Des innocents ont perdu la vie pour obtenir le changement. Accusé d’être à la manœuvre, l’ancien chef du gouvernement d’IBK , le très contesté Boubou Cissé, revient à la charge pour jouer au bon samaritain, mais insulte par la même occasion la mémoire des victimes. Puissant premier ministre au moment des faits, Boubou Cissé veut redorer son blason aux yeux de l’opinion, mais ne se moque- t- il pas des victimes de la contestation ?



Les faits sont têtus et il est très difficile d’oublier puisqu’il y avait eu mort d’homme. Au moment des faits, Dr Boubou Cissé était le seul ministre du gouvernement d’IBK . pendant ces événements, de pauvres jeunes innocents ont été assassinés de sang froid devant la mosquée de l’Imâm Dicko. Les tragiques événements se sont produits les 10, 11,12 juillet 2020. A l’époque, un doit accusateur a été pointé sur les forces de sécurité malienne sous les ordres de x. L’indignation à son comble, Dr Boubou Cissé, premier ministre de son temps, a fait comme si rien ne s’était passé. Une indifférence qui a vraiment fait enrager l’opinion et surtout de ceux qui étaient contre le pouvoir. Pourquoi. Pourquoi une telle posture ?



Les raisons invoquée serait que Boubou Cissé était obnubilé par le pouvoir et voulait tout faire pour sauver le régime incapable du président IBK. Son crime est qu’il était au devant de la scène et espérait se positionner en dauphin incontournable. Une ambition qui se précise chaque jour puisque depuis un certains temps, l’homme au grand coeur, Boubou Cissé est en train de jouer au bon samaritain.



A cet effet, son plan consiste à corrompre certaines jeunes opportunistes ; lesquels se font un point d’honneur d’inventer des victimes imaginaires des mouvements de la révolution populaire, pour recevoir des dons et d’autres libéralités, erreur de casting ! Il apparaît nettement que ce que le nouveau apôtre du social a l’intention de ne marchera plus au Mali. Les blessures sont encore fraîches et il est présenté comme quelqu’un qui a déjà les mains tachées du sang d’innocents maliens. Il faut du temps et beaucoup plus que de dons de misère pour effacer la souffrance des familles des victimes.





Sud Hebdo