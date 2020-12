Mali: L’ancien ministre Hamadoun Konaté décédé - abamako.com

Mali: L'ancien ministre Hamadoun Konaté décédé Publié le dimanche 6 decembre 2020 | L'Essor

© aBamako.com par mouhamar

L'ancien ministre Hamadoun Konaté est décédé samedi 05 décembre, apprend-t-on de sources proches de sa famille qui ne précise pas la cause de sa mort.



Né le 04 juin 1950 à Dakar (Sénégal), Hamadou Konaté est détenteur d'une maîtrise en philosophie, d'un doctorat de 3è cycle en anthropologie médicale, d'un certificat en vitamin appliquée et en administration des programmes sociaux.



Il eut une riche carrière professionnelle bien remplie pour avoir été, entre 1980 et 1991, le directeur des affaires sociales, chargé de programmes à l'UNICEF et Coordonnateur des programmes de recherche sur les politiques sociales en Afrique de l'Ouest et du Centre pour le compte du CRDI.



Depuis, le regretté Hamadou Konaté a été intégré dans le gouvernement sous l'ère IBK au gré des remaniements et préservé toujours le portefeuille du social et de l'humanitaire.