News Politique Article Politique ME Mohamed Aly Bathily sur la désignation des membres CNT: ‘’Toutes les lois que le CNT va prendre ne sont pas lois tant que la constitution du Mali n’est pas suspendue’’ Publié le lundi 7 decembre 2020 | Nouvel Horizon

Leader du M5-RFP, Me Mohamed Aly Bathily s’était éloigné des micros pendant plusieurs semaines à cause du Coronavirus qui l’avait terrassé. « Sorti in extrémis selon lui même des emprises de la pandémie », il vient de se prononcer sur l’installation des membres du Conseil National de Transition (CNT). De son entendement, les membres ont été choisis selon la volonté du vice-président Colonel Assimi GOITA et les lois votées par le CNT ne doivent pas avoir d’effet tant que la Constitution de Février 1992 n’est pas dissoute.



Se confiant aux médias au cours d’un entretien sur la question relative à la publication de la liste des membres du CNT, Me Bathily trouve que « le Mali d’aujourd’hui est semblable à un vieux Baobab tombé sur lequel les agneaux sont en fête.’’



« On se leurre avec les noms, les postes, on place certains individus dans une position comme s’ils sont des passages obligés pour être proches de Dieu en oubliant même le pays… Il est temps qu’on regarde le pays. Celui qui vient avec une vérité, qu’on le dise. Mais s’il n’a pas raison, qu’on le dise aussi’’.

Il ajoutera qu’ « il était inimaginable de constater que les marches du M5-RFP allaient aboutir au choix de députation de Diarrassouba (ex député de DIOILA).



Si cela est arrivé et que personne n’ose le dire, c’est parce qu’ils ont eu peur de leur semblable et non de Dieu puisqu’on a accepté d’aller au M5 en nous confiant à Dieu. Ils nous ont tiré des balles et des gaz. Les forces de l’ordre nous affrontaient et on était conscient de ce qui pouvait nous arriver. Mais on n’avait pas peur. En ce moment, les gens comme DIARRASOUBA n’y étaient pas. Ce sont eux qui incitaient les porteurs d’uniforme à nous opprimer. Et si on leur accorde le pouvoir après l’aboutissement du combat …moi BATHILY, je ne suis pas d’accord avec cette décision. Je ne peux pas collaborer avec les gens qui ont pris cette décision. Il est temps qu’on dise certaines choses. À leur arrivée (CNSP) ils ont dit qu’ils n’ont pas fait de coup d’état, si tel était le cas, ils devraient rechercher comment nous sortir des difficultés’’.

Me Bathily de souligner qu’ils (M5-RFP) « ne soutenaient pas le fait que l’ancien Président prenne 150 millions de FCFA comme salaire, mais ils (CNSP) viennent installer Bah N’DAW avec les mêmes avantages. Mais ça c’est quelle histoire encore? Il n’y a pas de vice-président dans notre constitution. (…)





