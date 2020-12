​Des forces sociopolitiques émettent des réserves - abamako.com

​Des forces sociopolitiques émettent des réserves Publié le lundi 7 decembre 2020 | L'Essor

Le colonel Malick Diaw a été élu samedi président du Conseil nationwide de la transition (CNT). Seul candidat en lice, celui qui était jusque-là le n°2 du Comité national pour le salut du peuple (CNSP) a obtenu la confiance de la quasi-totalité des membres du CNT dont la liste a été dévoilée deux jours plus tôt.



Si l’élection proprement dite du colonel Malick Diaw à la tête de l’organe législatif de la Transition s’est déroulée comme prévue, il n’en demeure pas moins vrai que la publication jeudi de la liste des 121 membres du CNT a suscité des réactions peu favorable voire des incompréhensions de plusieurs forces sociopolitiques du pays.

Dans un communiqué daté du four décembre, la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA) a exprimé sa «grande surprise» et dénoncé «l’absurde idea du fait accompli et ceci en dépit des engagements consensuels pris entre events».

La CMA a rappelé ensuite «les différentes rencontres de haut niveau qu’elle a eues avec les autorités en place afin d’aplanir tous les différends susceptibles de porter préjudice au lourd problem d’une transition réussie, porteuse d’attentes et d’espoirs pour un Mali nouveau, capable de relever les défis de l’heure et du futur». C’est dans cet esprit que le mouvement des ex-rebelles avait décidé d’accompagner les autorités «pour mettre en place les jalons d’une paix et d’une stabilité durables». La CMA a souligné par la même event que sa participation au gouvernement de mission s’inscrit comme l’un des signes forts de sa bonne volonté. Une bonne volonté déçue par les «jeux habituels de manœuvres dilatoires et de volte-face de la half des autorités en charge de la Transition».