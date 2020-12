Bamako : Deux voleurs échappent au lynchage - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Bamako : Deux voleurs échappent au lynchage Publié le lundi 7 decembre 2020 | L’Essor

© Autre presse par DR

police malienne

Tweet

Au lendemain de la publication de notre article intitulé : «Insécurité à Bamako : Braquages en série», la police est parvenue à déjouer un autre vol en plein jour mercredi 2 décembre, à Quinzambougou, en Commune II du District de Bamako. En effet, les deux hommes étaient venus dans l’intention de dévaliser une boulangerie du quartier. Face à la résistance des employés et des passants, ils ont été mis en échec. Les policiers du 3ème arrondissement sont rapidement intervenus pour les interpeller et surtout pour éviter un lynchage.



Les deux malfrats (un adolescent et un adulte) sont venus à moto devant la boulangerie aux environs de 13 heures. Leur modus operandi est que l’un entre dans le local pour donner l’impression d’acheter. Il va essayer de détourner l’attention des vendeurs pour atteindre la caisse de la boulangerie. L’autre voleur est resté sur la moto prêt à démarrer après l’opération. Leur plan a commencé à fonctionner car le voleur qui est entré dans la boulangerie a réussi à mettre la main sur la caisse. Mais il a été détecté par une caméra de surveillance de la boulangerie. L’homme a été ainsi arrêté. Tout comme son complice. Ils on été sérieusement malmenés par la foule avant l’arrivée des policiers.