Etudes supérieures 2020-2021: Les étudiants maliens admis pour inscription au Maroc suivront leur formation à distance.

Les nouveaux étudiants maliens bénéficiaires de bourses pour aller étudier dans le royaume chérifien, vont devoir rester sur place ici au Mali pour suivre leur formation. Il en est de même pour les étudiants d’autres pays qualifiés pour les mêmes bourses d’études. La mesure a pour l’instant été prise pour le compte de l’année académique 2020-2021.



Les autorités marocaines en charge de l’enseignement supérieur dans leur pays justifient une telle décision par « l’évolution dynamique et imprévisible de la pandémie à corona virus Covid-19 ». En effet, dans un communiqué rendu public par le ministère malien de l’enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, l’Agence Marocaine de la Coopération Internationale (AMCI) porte à la connaissance de ses pays amis qu’en raison de l’évolution dynamique et imprévisible de la pandémie à corona virus Covid-19, les conditions permettant d’accueillir de nouveaux étudiants dans le Royaume du Maroc ne sont pas réunies. Comprenne qui pourra donc.



« En conséquence, l’AMCI et le département de l’Enseignement supérieur du Maroc ont décidé du mode d’enseignement à distance pour l’ensemble des nouveaux étudiants étrangers retenus pour inscription au Maroc, au titre de l’année universitaire 2020-2021 » peut-on aussi lire dans le communiqué dont la chute précise que la liste des filières par cycle de formation qui pourraient être dispensées à distance sera communiquée dans les jours à venir.





