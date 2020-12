Issa Kaou N’Djim, à propos des prochaines élections présidentielles: ‘’Le FSD veut profiter du M5-RFP, s’ils font ça nous nous retrouverons devant les tribunaux’’ - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Issa Kaou N’Djim, à propos des prochaines élections présidentielles: ‘’Le FSD veut profiter du M5-RFP, s’ils font ça nous nous retrouverons devant les tribunaux’’ Publié le mardi 8 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par AS

Conférence de presse de la CMAS

Bamako, le 02 Juillet 2020, la Coordination des Mouvements et associations et sympathisants de Mahmoud Dicko (CMAS) a organisé une conférence de presse pour expliquer l`évolution de leur lutte. Tweet





Le Coordinateur des Mouvements, Associations et Sympathisants de l’Imam Mahmoud Dicko (CMAS), M. Issa Kaou N’Djim était sur les réseaux sociaux à propos de plusieurs questions.



Selon Issa Kaou N’Djim, « avant, à chaque sortie Choguel était accompagné par au moins 100 personnes, mais actuellement il sort toujours seul. Il n’a rien derrière lui. Lors des élections passées, ils n’ont rien eu. Le FSD veut profiter du M5-RFP lors des prochaines élections. S’ils font ça nous nous retrouverons devant les tribunaux », ajoute-t-il.



Il a expliqué que Cheick Oumar Sissoko de EMK, des partis politiques et des organisations de la société civile se sont réunis à la Mairie pour dire que IBK ne pouvait plus et qu’il fallait passer à la 4ème République. Cela n’a pas eu grand écho. « A notre niveau aussi nous avons estimé que IBK ne pouvait plus. C’est moi qui suis parti voir Cheick Oumar Sissoko de EMK, le FSD afin de mutualiser les efforts pour former un front commun. Ils étaient tous unanimes qu’il fallait faire partir IBK. IBK et les autres hommes politiques sont tous les mêmes, donc nous nous sommes mis ensemble pour chasser un des leurs. D’une façon ou d’une autre, ils ont tous composé avec IBK. Je suis CMAS, je ne suis comptable de rien », a précisé M. N’Djim. Selon lui, « c’est la troïka qui a commencé le combat contre IBK : la CMAS, l’EMK et le FSD. Choguel est l’héritier politique de Moussa Traoré. Mountaga Tall, Konimba Sidibé, Mme Sy Kadiatou Sow sont du mouvement démocratique. Ceux-ci et Soumaïla Cissé qui étaient de l’ADEMA, du CNID se sont mis ensemble pour chasser Moussa Traoré. IBK a été Premier ministre au nom de l’ADEMA. Il a été président de l’ADEMA ».



Aux dires du Coordinateur de la CMAS, c’est le système qui n’était pas bon. Ils se sont mis ensemble pour combattre ce (…)





Tougouna A. TRAORE –

NOUVEL HORIZON