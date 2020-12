Inquiétude galopante dans le cercle de Niono: 4 paysans exécutés par de présumes terroristes - abamako.com

Inquiétude galopante dans le cercle de Niono: 4 paysans exécutés par de présumes terroristes
Publié le mardi 8 decembre 2020 | Nouvel Horizon

La région de Ségou en général et les communes du cercle de Niono en particulier sont en proies à une insécurité grandissante depuis plusieurs années. Ces dernières semaines avec l’occupation du village de farabougou, les terroristes intensifient de plus en plus les attaques contre de paisibles citoyens qu’ils soupçonnent le plus souvent de collaborer avec les forces de l’ordre ou de s’opposer à leurs ordres. C’est dans ce cadre qu’il nous revient que 4 paysans ont été froidement exécutés par des éléments terroristes le weekend dernier.



L’incident selon nos sources s’est déroulé près de Dogofri, situé dans le cercle de Niono. Selon nos recoupements, une interdiction formelle a été donnée par les terroristes qui imposent leur lois dans plusieurs parties du cercle à tous les paysans de s’éloigner de leur champs de riz. Aussi tout paysans qui enfreindrait à cette décision terroriste est puni .Selon nos sources, les terroristes pratiqueraient tous les vendredis, la charia ou encore la loi islamique dans plusieurs villages qui restent inaccessibles aux soldats maliens. L’insécurité a aussi entrainé une crise communautaire entre les chasseurs dozos et les éleveurs peuhls. « Malgré la signature d’un accord entre les deux communautés, je (…)



Mahamane TOURE –

NOUVEL HORIZON