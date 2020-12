Sommet UNESCO sur la littératie des futurs : La jeunesse bamakoise au cœur de l’événement avec Kabakoo Academies - abamako.com

Sommet UNESCO sur la littératie des futurs : La jeunesse bamakoise au cœur de l'événement avec Kabakoo Academies Publié le mardi 8 decembre 2020

© Autre presse par DR

Kabakoo Academies, l’unique structure éducative de l’espace francophone labellisée par le Forum Économique Mondial comme “école du futur”, participe du 08 au 12 décembre 2020 au Sommet virtuel de haut niveau organisé par l’UNESCO sur la littératie des futurs.

Par le truchement de Kabakoo Academies, l’unique structure éducative de l’espace francophone labellisée par le Forum Économique Mondial comme “école du futur”, la jeunesse bamakoise participe du 08 au 12 décembre 2020 au Sommet virtuel de haut niveau organisé par l’UNESCO sur la littératie des futurs. Ce concept est une compétence universellement accessible s’appuyant sur la capacité innée à imaginer le futur. La littératie des futurs répond à la nécessité de transformer la gouvernance humaine en donnant à chacun les moyens d’utiliser le futur de manière plus efficace.



Cinq jours durant, Kabakoo Academies va se frotter aux témoignages du monde entier sur le fait qu’être compétent(e) en littératie des futurs, change ce que les individus perçoivent et la façon dont ils agissent. Soit la capacité à imaginer le futur et son impact sur tous les aspects de la vie et la perception du présent. Ainsi, à ce sommet regroupant d’imminentes personnalités à l’instar d’António Guterres, le Secrétaire Général des Nations-Unies , de Audrey Azoulay, la Directrice Générale de l’UNESCO, ou encore DR Issa Al Ansari, Président de Université du Prince Mohammad Bin Fahd en Arabie Saoudite, Kabakoo entend jouer sa partition parmi les 80 stands

d’exposition de l’occasion. Ces stands rassemblent entre autres Chaires UNESCO, Gouvernements,agences des Nations Unies, ONG, universités et organisations internationales.



Le stand de Kabakoo expose des contenus inédits sur ses récentes activités à Bamako avec ses partenaires locaux comme la délégation de l’UE au Mali et le projet EJOM, les avancées des projets de leurs apprenants et l’impact de leur modèle d’apprentissage pour la jeunesse sahélienne. Kabakoo se fera également remarquer par une table-ronde sur l’importance des savoirs locaux comme technologies dans les modèles de formation en Afrique avec Abeba Birhane (University College Dublin), Andre Uhl (Harvard University) et Yanick Kemayou (Kabakoo Academies). Kabakoo

consacrera ainsi 2 des 5 jours du sommet à la valorisation des perspectives futures des jeunesses sahéliennes.

Basé à Bamako-Faladié derrière le Grabal, Kabakoo Academies est le premier réseau de campus créatifs pour les communautés et les villes africaines durables de demain. Lieu d’apprentissage innovant, Kabakoo réinvente l’éducation et la formation professionnelle avec l’intégration des savoirs locaux aux technologies de pointe.



Signalons que ce Sommet 100% virtuel s’articule en cinq espaces: une plénière de haut-niveau, ainsi que des évènements et des stands de près de 80 institutions pour la plupart interactifs.



