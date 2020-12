Les rumeurs ont dit quoi encore ? Quand les rumeurs font et défont l’actualité ne pose trop de questions. - abamako.com

Les rumeurs ont dit quoi encore ? Quand les rumeurs font et défont l'actualité ne pose trop de questions. Publié le mardi 8 decembre 2020

Ma copine est-ce que tu as le son ? Il paraît que Bah N’daou a voulu démissionner. On l’a supplié semble – t-il en genoux. Dja pouvoir là n’est pas facile dèh !

Il semble que Karim Keïta, le fils de l’ex-président n’a pas quitté le pays et qu’il est caché quelque part à Bamako. I ma Kabako min ?



Il paraît que le président de la transition M’ba N’daou envisage de fermer les écoles, les bars et les lieux de loisirs pendant 28 jours et instaurer un couvre-feu.



On dit partout que Dicko est candidat pour 2022. Il parait même qu’il a même commence sa campagne.



Le Mali est doux dèh! Il parait qu’Issa Kaou Djim roule désormais dans 4*4. Ce n’est pas tout hein, il parait qu’il a un garde-corps aussi. Vraiment c’est Dieu qui est fort…un vendeur de percale qui devient du jour au lendemain grand quelqu’un comme ça?



Les gens sont forts dans ce pays quoi ? Il parait que beaucoup qui ont été désignés alors qu’ils n’avaient pas déposer de dossiers. Il parait même que certains veulent se retirer.



Qui a dit ? Vraiment épargnez- moi cet exercice. Ce sont les « on dit ». Ce qui est sûr là, il n’ya pas de fumées sans feu.



Liza