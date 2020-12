ISSA KAOU DJIM, (coordinateur de la Cmas-Dicko): “Il faut aller à une IVème République”. - abamako.com

ISSA KAOU DJIM, (coordinateur de la Cmas-Dicko): "Il faut aller à une IVème République". Publié le mardi 8 decembre 2020 | Mali Tribune

© aBamako.com par AS

Cérémonie de prière à la mémoire des victimes du M5-RFP

“Cette élection de Diaw par le nombre réconforte les forces armées et de sécurité qui sont la colonne vertébrale du pays et qui doivent assurer la continuité de l’Etat pour la mise en place des institutions démocratiques et républicaines. Nous nous réjouissons de son élection. Aujourd’hui, nous avons besoin de l’union sacrée autour du discours qu’il a tenu. Le peuple nous regarde, le monde nous observe. Nous devrons agir pour l’intérêt supérieur de la nation. Nous devons dépasser nos égos, nos querelles partisanes et aller à l’essentiel. Le Mali a besoin des institutions fortes. Pour cela, il faut la paix, la confiance entre les Maliens et doter le pays de textes pour aller à une IVème République apaisée. La refondation passerait obligatoirement par une IVème République”.