Mali: 74,8% des Maliens sont satisfaits du choix du président de la transition Publié le mardi 8 decembre 2020

La Friedrich-Ebert-Stiftung Mali a présenté les résultats de l’enquête d’opinion Mali-Mètre. Cette édition spéciale est consacrée à la démission du Président de la République, aux organes et à la gestion de la Transition



L’objectif principal de cette édition spéciale est de recueillir les opinions des Maliennes et des maliens sur l´actualité de manière à les verser dans le débat national sur la « refondation du Mali ».





Selon les résultats de l’enquête d’opinion Mali-Mètre; en ce qui concerne le choix du Président de la transition, trois quart (74,8%) des Malien(ne)s sont satisfait(e)s du processus qui a abouti à son choix. Par ailleurs, 8,7% des citoyen(ne)s ne sont pas satisfait(e)s des modalités du choix du Président de la transition. Une proportion (16,5%)

n’avait pas d’opinion sur cette question.



L’analyse par région montre que, la région de Kidal (31,6%) et, dans une moindre mesure,

Bamako (10,3%) enregistrent les plus forts taux d’insatisfaits du choix du Président de la

transition. On note qu’à Mopti, 85,6% des habitants sont satisfaits du choix du Président de la transition, avec plus de la moitié (55%) qui en sont très satisfaits.



Dans les deux grandes régions dites du nord Tombouctou (28,8%) et Gao (26,7%), plus d’un

quart de la population n’a pas d’avis sur la question (tableau 3).

Il n’y a pas de différence entre les milieux rural et urbain.