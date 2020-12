Assassinat ciblé dans la cité des Askia : Deux Algériens qui seraient proches d’Iyad Ag Ghali criblés de balles devant leur domicile au 4E quartier de Gao - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Région Article Région Assassinat ciblé dans la cité des Askia : Deux Algériens qui seraient proches d’Iyad Ag Ghali criblés de balles devant leur domicile au 4E quartier de Gao Publié le mercredi 9 decembre 2020 | Nouvel Horizon

© Autre presse par DR

Mali : Iyad Ag Ghali, chef d`Ansar Eddine, réapparaît et appelle à l`unité des jihadistes

Tweet

La cité des Askia vient une nouvelle fois de vibrer au rythme des crépitements des balles dans la nuit du 05 au 06 Décembre dernier aux environs de 23H00 . Deux ressortissants algériens ont été la cible d’un attentat ciblé devant leur domicile. Il s’agit de M. Chérif Ben NAJIM et de M. Mohamed Ben NAJIM .Si M. Chérif Ben NAJIM a rendu l’âme, son jeune frère s’en est sorti avec des blessures. Quelques heures plus tard, soit aux environs de 04 heures du matin toujours au niveau du 4ème quartier où s’était déroulé le premier incident, un homme a été également criblé de balles par des individus armés non identifiés.





Les frères NAJIM selon nos informations étaient considérés comme des proches d’IYAD Ghali mais qui soutiendraient l’Etat Islamique au Grand Sahara. Dans ce cas de figure, les deux groupes terroristes pourraient être les auteurs de l’attentat. L’évidence en tout cas est que les assassinats ciblés sont monnaie courante à Gao et l’on se rappelle l’attentat ciblé contre le cadre de la BNDA il y a quelques mois chez lui. Pour revenir aux faits, il nous revient que les assaillants étaient sur des motos lorsqu’ils arrivaient au niveau des frères NAJIM qui couchaient devant leur domicile à Aldjanabandia au 4e Quartier de Gao à quelques encablures de la place dite ‘’Ziguinchor’’. Informés de l’incident, les éléments de la Garde Nationale de l’opération ‘’lakana’’ ou ‘’protection’’ se sont dépêchés sur les lieux. Les deux victimes ont été aussitôt transportées à l’hôpital régional de GAO pour une prise en charge. Quelques 30 minutes après leur arrivée au centre de soins, M. Chérif Ben NAJIM a succombé. Les recherches menées par les forces de l’ordre n’ont pas permis de retrouver les assaillants et pis, c’est une nouvelle attaque qui s’est produite avant le lever du soleil. En effet, le 06 Décembre 2020 aux environs de 04H30 du matin, toujours dans le même quartier , le (…)



MAHAMANE TOURE



NOUVEL HORIZON