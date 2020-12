En un mot : Oumar Mariko, le cohérent - abamako.com

En un mot : Oumar Mariko, le cohérent
Publié le mercredi 9 decembre 2020 | L'Indicateur Renouveau

© Autre presse par DR

Oumar Mariko

Qu’on l’aime ou qu’on le déteste : Oumar Mariko est d’une cohérence à toute épreuve sur l’échiquier politique. Quand il ne veut pas, il dit non. Quitte à en faire les frais. Il a toujours mis dehors les militants et élus qui ne respectent pas les consignes de son parti.



Sous ATT, il s’est débarrassé de ses députés qui allaient à contre-sens. Et lors de la dernière législature écourtée, il n’a pas hésité à se séparer encore des élus partis s’inscrire dans un groupe parlementaire non indiqué.



Malheureusement, les grands partis ne pourront jamais faire dans cette éthique politique surtout quand ce sont leurs premiers responsables qui foulent au pied les décisions du parti. C’est d’ailleurs pourquoi ils sont considérés comme les plaies de la démocratie malienne.



DAK