Accrochages entre groupes terroristes rivaux au Nord-Mali : De violents combats ont opposé le GSIM à des combattants de l’EIGS pour le contrôle D’Intillit 

Les groupes terroristes sont actifs dans la partie septentrionale du Mali. De plus en plus, de groupes rivaux se livrent à des combats acharnés pour tenter d’étendre leur zone d’influence. D’après les informations, le GSIM et l’EIGS se sont affrontés dans de violents combats toute la journée du dimanche 7 décembre 2020. Ces combats d’une intensité très rare dans la zone concernée se sont poursuivis jusque dans la nuit. Ces accrochages ont été stoppés par la nuit, a-t-on confié tout en précisant qu’aucun groupe n’a eu le dessus. C’était dans la commune de Intillit. Le GSIM a pu maintenir ses positions vers le pont de la zone quand les combattants de l’EIGS sont parvenus aussi à conserver leur position vers Tazifnaste. Au terme de cette première journée, la source parle d’un bilan très lourd. Les pertes de part et d’autre sont immenses. Des dégâts matériels importants et des pertes en vies ont été déplorés de part et d’autres de ces groupes rivaux.









Il faut rappeler que le GATIA a alerté sur des mouvements de troupes dans cette partie du pays en début de la semaine dernière. Le groupe d’autodéfense a attiré l’attention sur la présence massive de combattants en provenance de la Libye pour renforcer les éléments de l’EIGS sur le terrain. Le comble dans tout ce problème réside dans le fait que cela se passe à un moment où les politiques se bousculent pour les organes de la Transition.



Depuis quelques temps, les militaires qui ont fait le putsch contre le régime IBK se livrent à une guerre sans merci pour confisquer le pouvoir politique. Pire, cela a lieu à un moment où les forces Barkhane affirment intensifier les actions sur le terrain pour anéantir l’ennemi qui s’aventure dans toute la zone des trois frontières. La semaine dernière, il avait été rapporté que des actions conjointes avaient permis de neutraliser plusieurs combattants terroristes dans cette zone qui s’ouvre sur Boulkessy. Ces forces du mal perturbent la quiétude des populations de toutes les régions nord-mali depuis leur arrivée…



