Vers une guerre entre syndicats : La centrale démocratique des travailleurs accuse l'union nationale des travailleurs du Mali de faire une entrave à la liberté syndicale Publié le mercredi 9 decembre 2020 | Le Soir de Bamako

La Centrale Démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM) a organisé une conférence de presse hier, mardi 08 décembre 2020 pour défendre les Directrices de l’institut national de prévoyance sociale (INPS) et de la Caisse Malienne de Sécurité Sociale (CMSS). Selon la CDTM, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali a demandé de relever les responsables de ces structures parce qu’ils sont en connivence avec la Secrétaire générale d’une centrale qui les favorise à aller à une entrave à la liberté syndicale.









Au cours de cette conférence, les responsables de la centrale démocratique des travailleurs du Mali ont expliqué que pour la première fois la pension a été payée à 100% au Mali sur le fonds CMSS (Caisse Malienne de Sécurité Sociale) sans la subvention de l’Etat. « La petite histoire est que la centrale accuse la directrice d’entrave à la liberté syndicale de la CMSS. Notre section a été mise en place le 25 septembre 2020. Cela trouvait que la Directrice présente n’a pas été nommée à la CMSS ».



A entendre les syndicalistes de la CDTM, ‘’ Dire qu’il y a entrave syndicale à la CMSS, nous ne pensons pas sauf si l’autre centrale voulait vraiment faire entrave à notre section. C’est ce qu’on a compris finalement parce que depuis que notre bureau a été mis en place, on a essayé de voir le syndicalisme autrement. On a essayé de faire deux jours de consultations d’ophtalmologique gratuite au sein de la CMSS à l’endroit de nos collègues sur le fonds propre du bureau de la section CDTM’’.



Selon eux ils ont des camarades décédés et leurs enfants sont là. Et après des réflexions, ils ont prouvé aux agents CMSS que leurs pères sont partis, mais d’autres pères existent toujours. C’était lors de la rentrée scolaire. ‘’



On a donné des kits scolaires à ces enfants pour voir au moins la solidarité qui était entre nous au sein d la CMSS. Depuis lors, ce problème a été créé parce qu’on a un comité chez nous là-bas et ce comité a été désavoué par les personnels et nous qui sommes là en train de travailler, ils veulent nous freiner’’. Ils ont aussi signalé que la CDTM a prouvé à la CMSS que la section de la CDTM va travailler pendant les trois jours de grève ; ce qui n’a pas plu à l’autre centrale. Ils ont laissé entendre que l’autre centrale veut la disparition de leur section. Mais qu’ils ne vont pas donner cette chance à qui que ce soit.



Par rapport aux élections professionnelles, ils ont signalé qu’aujourd’hui le problème qui se pose est que chaque centrale revendique la représentativité des travailleurs. Et que c’est pour cela qu’ils ont demandé aux autorités chargées de cette mission d’organiser des élections professionnelles pour qu’on sache le seuil de représentativité de chaque centrale. Cette mesure apaisera le climat social. On a constaté que tout a été mis au point. Le budget a été voté. Ce budget s’élevait à 494 millions de FCFA. On a assisté, en ce moment, à une fuite en avant d’une centrale qui avait opté pour la politique de la chaise vide. Nous trois autres centrales, nous avons dit que nous n’allons plus nous laisser trainer par des situations pareilles.’’



Source : Le Soir De Bamako