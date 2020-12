BCEAO : lancement officiel du site Web du Centre Ouest Africain de Formation et d’Études Bancaires (COFEB) - abamako.com

La page d`accueil du site internet du COFEB

Le Centre Ouest Africain de Formation et d’Études Bancaires (COFEB) de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) dispose désormais d'un site Web.



Il s'agit d'un “outil moderne de communication“ qui a pour fonction de contribuer au rayonnement du COFEB et au renforcement de son image aux plans régional et international.



"Son contenu est destiné aux professionnels des secteurs bancaire et financier, des administrations publiques, des chercheurs/universitaires, des partenaires externes et du grand public et il offre une diversité d’informations sur le Centre, la Revue Économique et Monétaire (REM), les Documents d’Études et de Recherche, les Rapports d'activités, les Documents de travail, les Précis du COFEB", indique une note de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO).



Le nouvel outil de communication permet d'obtenir des informations récentes relatives au COFEB. "Un bloc « Formations » permet de s’inscrire aux formations. Un accès est donné aux Conférences-actualités ainsi qu'aux ateliers d'études et de recherche du COFEB entre autres", précise la note.



Le site du COFEB offre par ailleurs la possibilité aux internautes de s'inscrire à la “Newsletter" pour avoir accès chaque mois à la lettre d'information mensuelle.



Le site propose également des informations relatives au Prix Abdoulaye FADIGA pour la promotion de la recherche économique. Une page de présentation de l'équipe de chercheurs du COFEB y est également disponible.



Makhtar C.