Mali: Le général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées françaises attendu demain pour une visite de 48 heures - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali: Le général d’armée François Lecointre, chef d’état-major des armées françaises attendu demain pour une visite de 48 heures Publié le mercredi 9 decembre 2020 | mali24

© Autre presse

général Lecointre

Tweet

Le général d'armée François Lecointre, chef d'état-major des armées françaises, se rend demain 10 décembre, pour une visite de deux jours au Mali (10 et 11 décembre), au lendemain d'un déplacement au Niger. L'information a été donnée par l'ambassade de France au Mali.



Prévue de longue date mais reportée en raison du contexte sanitaire, cette sixième visite du chef d'État-major des armées au Mali s'inscrit dans le cadre traditionnel des déplacements d'autorités sur les théâtres d'opérations des armées françaises.

Selon le communiqué, le général Lecointre se rendra ainsi le 10 décembre à Gao, où il évaluera la qualité du partenariat opérationnel entre Barkhane et les Forces armées maliennes et la montée en puissance de la Task Force Takuba.



Il se rendra ensuite à Bamako pour des entretiens avec les plus hautes autorités politiques et militaires maliennes ainsi qu'avec la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies au Mali (MINUSMA).



Source: Mali24