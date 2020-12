Des mesures fortes contre la propagation de Covid-19 - abamako.com

Des mesures fortes contre la propagation de Covid-19 Publié le mercredi 9 decembre 2020

Le ministre du Travail et de la Fonction publique, Porte- parole du Gouvernement, Me Harouna Toureh, a animé ce mercredi 9 décembre 2020, un point de presse afin d’annoncer des mesures fortes, prises par en Conseil des ministres, contre la propagation de la Covid-19.

C’était en présence du ministre de la Santé et du Développement social, Dr Fanta Siby et de celui de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Mohamed Salia Touré.



Par la voix de son Porte-parole, le Gouvernement a appelé les Maliens au respect des mesures barrières. En outre, en collaboration avec la Croix-Rouge, des équipes seront déployées dans les marchés afin de sensibiliser les usagers.

Enfin, sous l’égide du Premier ministre, une commission multi-acteurs sera mise en place afin de créer une synergie d’actions face à la maladie.

