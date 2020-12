Mali : Le président Bah N’Daw gracie 91 détenus - abamako.com

News Politique Article Politique Mali : Le président Bah N’Daw gracie 91 détenus Publié le mercredi 9 decembre 2020 | L’Essor

Le Chef de l’Etat Bah N’Daw a accordé, mardi, une grâce présidentielle à 91 détenus, en raison du coronavirus qui fait de plus en plus de victimes au Mali, indique la présidence de la République.





« Dans le cadre de ses prérogatives présidentielles, le Président de la Transition, Bah N’Daw, Chef de l’Etat a accordé, le mardi 8 décembre 2020, des grâces collectives à 91 détenus », a tweeté la Cellule de la communication et des Relations publiques de la première institution.



Selon la même source, cette mesure permet, non seulement, de désengorger les prisons mais, aussi, contribuer à la prévention de la Covid-19 en milieu carcéral.



AC/MD (AMAP)