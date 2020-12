Dr Choguel Kokalla Maiga sur RFI : « La militarisation à outrance ne sert ni l’armée ni la société » - abamako.com

Publié le mercredi 9 decembre 2020

Dr Choguel Kokalla Maiga sur RFI : « La militarisation à outrance ne sert ni l'armée ni la société »

Le président des séances du comité stratégique du M5-RFP, Dr Choguel Kokalla Maiga, a dénoncé, sur les antennes de RFI, les violations des lois dans la composition du Conseil national de la Transition. Il fustige également la militarisation des institutions et administration maliennes.





« Le Conseil national de la Transition a été installé dans l’illégalité en violant la charte de la transition, en violant les décrets qui instituent composition et clé de répartition du CNT » tels sont les propos du Dr Choguel Kokalla Maiga, 1er responsable de la branche politique du M5-RFP sur RFI. Selon ce proche collaborateur de Soumaila Cissé, il a été dit que ce sont les entités qui désignent leurs représentants. Or, dit-il, c’est le contraire qui s’est passé. « Ce qui s’est passé, les entités n’ont pas envoyé de noms. Les militaires ont appelé des personnes, une à une pour les nommer », a déclaré l’ancien patron de l’AMRTP avant d’ajouter que la charte de la transition et les différents décrets sur la composition du CNT ont été « violés » allègrement.



A en croire Choguel Kokalla Maiga, la population ne comprendra pas le fait que les militaires s’accaparent de tous les leviers du pouvoir. Elle ne comprend pas non plus, selon lui, le fait que des gens qui ont manifesté publiquement contre le changement se retrouvent dans le CNT.



Pour le président du MPR, par la militarisation des institutions et de l’administration maliennes, il faut craindre l’instauration d’un régime militaire déguisé. « La militarisation à outrance ne sert ni l’armée ni la société », a laissé entendre Dr Maiga qui dénonce la nomination, dans les zones stables, des gouverneurs militaires, et la nomination des gouverneurs civils dans les régions non stables.



Boureima Guindo







